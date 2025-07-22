Суд арестовал отца руководителя детективов НАБУ Магамедрасулова

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
15:21 • 1086 просмотра
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
14:31 • 7502 просмотра
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Эксклюзив
14:10 • 14313 просмотра
Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить
12:27 • 25113 просмотра
россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
Эксклюзив
12:17 • 29796 просмотра
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
11:15 • 28715 просмотра
Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post
10:50 • 24457 просмотра
"Сначала придется много поработать": кремль о встрече путина и Зеленского
22 июля, 08:08 • 31649 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
22 июля, 07:27 • 56331 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
22 июля, 06:19 • 105877 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.8м/с
70%
743мм
Популярные новости
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 98671 просмотра
Дроны атаковали нефтехимический гигант в самарской области рф: видео и все детали22 июля, 07:00 • 46439 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 95667 просмотра
Иран накануне европейских переговоров заявил, что не прекратит обогащение урана22 июля, 07:38 • 50608 просмотра
Рада поддержала законопроект об изменениях в Уголовный кодекс относительно полномочий НАБУ и САП10:41 • 61834 просмотра
публикации
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации10:46 • 39191 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 96169 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 99164 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов22 июля, 06:19 • 105888 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 137741 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Хакан Фидан
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 155299 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 248528 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 262062 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 256923 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 255191 просмотра
Актуальное
Время (журнал)
Нефть марки Brent
Дія (сервис)
Серия Airbus A320
Dragon 2

Суд арестовал отца руководителя детективов НАБУ Магамедрасулова

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Печерский районный суд Киева отправил под стражу Сентября Магамедрасулова, отца руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, до 16 сентября. Его сын, Руслан Магамедрасулов, также был арестован по подозрению в пособничестве рф.

Суд арестовал отца руководителя детективов НАБУ Магамедрасулова

Печерский районный суд Киева отправил под стражу отца Руслана Магамедрасулова - Сентября Магамедрасулова, передает УНН.

Суд применил к подозреваемому Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 16 сентября.

Заседание проводилось в закрытом режиме.

Перед этим Печерский районный суд Киева отправил под стражу руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф.

СБУ заявляла, что отец Руслана Магамедрасулова — Сентябрь Магамедрасулов имеет гражданство россии, однако его сын не указал на это при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

Напомним

В общей сложности сотрудники СБУ, ГБР и ОГП накануне провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф.

Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. По данным следствия, Магамедрасулов имел тесный контакт с народным депутатом Федором Христенко.

Также был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2".

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задокументировали новые факты утечки из Национального антикоррупционного бюро Украины конфиденциальной информации, касающейся деятельности Бюро.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Крым
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9