Суд арестовал отца руководителя детективов НАБУ Магамедрасулова
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева отправил под стражу Сентября Магамедрасулова, отца руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, до 16 сентября. Его сын, Руслан Магамедрасулов, также был арестован по подозрению в пособничестве рф.
Печерский районный суд Киева отправил под стражу отца Руслана Магамедрасулова - Сентября Магамедрасулова, передает УНН.
Суд применил к подозреваемому Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 16 сентября.
Заседание проводилось в закрытом режиме.
Перед этим Печерский районный суд Киева отправил под стражу руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф.
СБУ заявляла, что отец Руслана Магамедрасулова — Сентябрь Магамедрасулов имеет гражданство россии, однако его сын не указал на это при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.
Напомним
В общей сложности сотрудники СБУ, ГБР и ОГП накануне провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.
В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф.
Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. По данным следствия, Магамедрасулов имел тесный контакт с народным депутатом Федором Христенко.
Также был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2".
По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.
Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задокументировали новые факты утечки из Национального антикоррупционного бюро Украины конфиденциальной информации, касающейся деятельности Бюро.