Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени

Багато українців помилково думають, що для відпусток або ж короткого відпочинку найкраще обирати літо або зиму. Проте це помилкове судження, адже навіть пізня осінь може запропонувати неймовірні місця і локації, які допоможуть перезавантажитися, провести час радісно і з користю. Де українці зможуть відпочити в осінню пору року - розповідаємо в матеріалі УНН.

Як провести відпустку восени

Цей період дуже гарний для відпочинку в тому сенсі, що настає час, як його називають, "бюджетного відпочинку". Це не пік сезону, вже закінчилися шкільні літні канікули. Тому ціни у деяких місцях відпочинку стають нижчими. Тому багато людей обирають осінь, тому що це дешевший відпочинок. Особливо жовтень дуже красива пора року. Багатьом подобається, що немає спеки і настає м'яка погода, без палючого сонця, але з проблисками - фахівець з туристичної індустрії Устина Пилипенко.

Пилипенко наголосила, що попри осінню пору року, традиційно найбільш популярним місцем відпочинку в межах України лишаються Карпати та Львівщина. В першу чергу це пов’язано з оздоровчими процедурами.

Відпочинок в Карпатах восени

Курортною та відпочинковою "меккою" залишаються Карпати. В цей час це не лижний відпочинок, який до речі менше люблять люди старшого покоління, а час активного туризму або ж оздоровлюючий. Дуже великий попит на поїздки в Трускавець, на Поляну Закарпатської області, у Східницю, де люди поєднують відпочинок з оздоровчими процедурами – п'ють воду, що дуже корисно, і насолоджуються тишею - пояснила Пилипенко.

Устина Пилипенко також додала, що важливою причиною популярності Карпат і Закарпаття, як місць для відпочинку, є відносна безпека цього регіону, який російські загарбники обстрілюють не так часто, які інші області.

Хочу відзначити, що Закарпаття залишається найспокійнішим регіоном України. Обстрілів там найменше. Ужгород взагалі жодного разу не обстрілювався від початку війни. Тож цей регіон актуальний для тих, хто дуже втомився від обстрілів, безсонних ночей. Навіть без води, без якихось оздоровчих процедур просто поїхати відпочити на Закарпатті буде дуже корисно. Набратися сил - наголосила фахівець з туризму.

Де ще можна провести відпустку восени

Пилипенко також додала, що такі міста, як Львів, Кам'янець-Подільський, Тернопіль та інші залишаються популярними серед туристів в усі пори року.

Це чудові місця для тих, хто любить походити, подивитися архітектуру, побувати в кафе, музеях. Тобто це для тих, хто любить більше культурний відпочинок - розповіла Пилипенко.

Також, за словами Пилипенко, є чудові локації для відпочинку тих людей, які не люблять великого скупчення людей і прагнуть відпочинку в тиші. Тут також велику роль відіграють туристичні локації саме на Закарпатті. Варто враховувати, що восени тут спостерігається сезонне падіння цін.

Є люди, які не люблять курорти, великі скупчення людей, натовпи. Таким людям можна запропонувати осередки локального туризму. Наприклад є в Закарпатській області село Калачава, село Десяти музеїв. Там дуже мальовнича місцевість. Для тих, хто любить піші прогулянки, чудово прокладені маршрути. І взагалі дуже тихо, цікаво і спокійно. Відомі є курорти на Закарпатті, де можна лікуватися на джерелах. І зараз теж дуже вигідно туди їхати, тому що там починається сезонний цінопад - розповіла Пилипенко.

Тим, хто не хоче їхати далеко, Пилипенко порадила звернути увагу на козині ферми, які можуть стати чудовим місцем для недільного відпочинку разом з дітьми. Вони дають можливість не лише весело провести час з тваринами, але й скуштувати різноманітні смаколики, насамперед різноманітну молочну продукцію.

Не всі хочуть їхати далеко, оскільки це затратно, і в нас зараз проблеми зі сполученням поїздів через обстріли. Тому я дуже раджу пошукати локації, які є біля великих міст. Дуже популярні козині ферми, де пропонують недільний відпочинок, куди можна приїхати, подивитися екскурсію і водночас це гарні місця, куди можна поїхати з дітьми, погуляти, купити органічні крафтові сири і взагалі гарно провести час - розповіла Пилипенко.

Також фахівець з туризму також розповіла, що у Вінницькій області є дуже багато затишних садиб для тих, хто хоче усамітнитися, побути в тиші, почитати, провести час у дуже тихій обстановці і побути подалі від цивілізації.

Це теж дуже затребувано, бо люди втомлюються від новин, від обстрілів, і від війни - пояснила Пилипенко.

Наостанок Пилипенко порадила тим українцям, які мешкають не в Києві, здійснювати поїздки вихідного дня до столиці. Осінній Київ відрізняється особливою красою і завжди буде чим себе розважити, або ж помилуватися міськими краєвидами. Втім, про мальовничі місця за містом теж не варто нехтувати.

Зараз найбільший попит на мальовничі місця десь за містом, оскільки дуже гарна пора року. Тож пропоную поїхати кудись, де є ліс, річка, гарні краєвиди. Ту ж Бакоту Хмельницько області. Там надзвичайно красиві краєвиди - додала Пилипенко.

Відпочинок осінню за кордоном

Що стосується відпочинку за кордоном, то, за словами Устини Пилипенко, найбільшою популярністю серед українців і далі користуються такі країни, як Туреччина та Єгипет. Також все більше наших співвітчизників обирають для відпочинку більш екзотичні країни – Туніс або Балі.

Зараз настає дуже вдалий сезон для пляжного відпочинку у традиційних місцях, оскільки спала спека. Трошки спали ціни у традиційних місцях відпочинку на морі – Єгипет, Туреччина. Хто має більше грошей – може поїхати в об'єднані арабські емірати. Користуються попитом і більш екзотичні для нас країни, як Туніс, Балі. Всі ці напрями залишаються відкритими для українців - пояснила Пилипенко.

Традиційно, багато українців відвідують країни Європи. Втім, тут важливо брати до уваги час, витрачений на дорогу, адже авіасполучення відсутнє. Якщо їхати відпочивати в Європу, то краще планувати щонайменше тиждень відпочинку, щоб не провести більшість виділеного на подорож часу в дорозі.

Дуже багато людей їздить у Європу. Зараз багато автобусних екскурсій. Але хочу зауважити, чим зараз все-таки чим більше привабливі мандрівки по Україні – бо за кордон українцям їхати важче. Немає авіаційного сполучення, тому робота займає багато часу. Це по перше. А по друге вона дуже втомлює. Тому якщо вже їхати кудись, на відпочинок за кордон, то треба зважувати, що дорога туди назад буде нелегкою. Якщо вже вирішили поїхати, то бажано вибиратися хоча б на тиждень. Щоб ваш відпочинок не відбувався стільки ж днів, скільки і дорога - підсумувала Устина Пилипенко.

