Недоцільні витрати: у Німеччині пропонують скасувати святковий День Реформації через економічну кризу

У Німеччині низка політиків та представництво Економічного союзу (MIT), ставить під сумнів День Реформації, як неробочий святковий день. Серед причин вказуються умови економічної кризи та необов'язкові святкові події, що знижують продуктивність у непростих умовах сьогодення. Є також ті, хто проти скорочення святкових подій. Передає УНН із посиланням на Table.Media, KNA та Welt.

Деталі

У Німеччині розгортається дискусія: лідер Лівої партії Ян ван Акен закликає зробити День Реформації національним державним святом. А політик ХДС Гітта Коннеманн, федеральний голова профспілки Mittelstands-und Wirtschaftsunion (MIT), вважає недоцільним таку ініціативу.

Представниця ХДС зазначає, що було б чудово вдихнути нове життя для цього дня, але поки цього немає.

я не думаю, що релігійні свята мають використовуватися як привід для відпочинку - підкреслила протестантська депутатка Бундестагу в підкасті Table.Briefings на порталі Table.Media

"В умовах економічної кризи країні варто задуматися, чи можемо ми дозволити собі те, що знижує продуктивність", - додала Коннеманн.

Лідер Лівої партії Ян ван Акен навпаки підтримує те, щоб День Реформації 31 жовтня став національним державним святом у ФРН.

Я не думаю, що нам потрібно менше свят, а більше. Багато людей повністю виснажені та вигорілі. Ось чому День Реформації та День Тіла Христового повинні бути державними святами для всіх по всій Німеччині - зазначив у інтерв'ю Католицькому інформаційному агентству (KNA) ван Акен

Євангельська церква Німеччини (EKD) виступає проти закликів скасувати День Реформації як державне свято.

День Реформації — це набагато більше, ніж церковне свято - сказав речник EKD KNA.

Нагадаємо

У ФРН популярність канцлера Фрідріха Мерца трохи знижується. 32% опитанних кажуть, що незадоволені саме Мерцем, а 38% - роботою його уряду.