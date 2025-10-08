Недоцільні витрати: у Німеччині пропонують скасувати святковий День Реформації через економічну кризу
Київ • УНН
У Німеччині політики та Економічний союз ставлять під сумнів доцільність Дня Реформації як неробочого дня, посилаючись на економічну кризу. Проте, існують і ті, хто виступає за збереження або навіть розширення кількості святкових днів.
У Німеччині низка політиків та представництво Економічного союзу (MIT), ставить під сумнів День Реформації, як неробочий святковий день. Серед причин вказуються умови економічної кризи та необов'язкові святкові події, що знижують продуктивність у непростих умовах сьогодення. Є також ті, хто проти скорочення святкових подій. Передає УНН із посиланням на Table.Media, KNA та Welt.
Деталі
У Німеччині розгортається дискусія: лідер Лівої партії Ян ван Акен закликає зробити День Реформації національним державним святом. А політик ХДС Гітта Коннеманн, федеральний голова профспілки Mittelstands-und Wirtschaftsunion (MIT), вважає недоцільним таку ініціативу.
Представниця ХДС зазначає, що було б чудово вдихнути нове життя для цього дня, але поки цього немає.
я не думаю, що релігійні свята мають використовуватися як привід для відпочинку
"В умовах економічної кризи країні варто задуматися, чи можемо ми дозволити собі те, що знижує продуктивність", - додала Коннеманн.
Лідер Лівої партії Ян ван Акен навпаки підтримує те, щоб День Реформації 31 жовтня став національним державним святом у ФРН.
Я не думаю, що нам потрібно менше свят, а більше. Багато людей повністю виснажені та вигорілі. Ось чому День Реформації та День Тіла Христового повинні бути державними святами для всіх по всій Німеччині
Євангельська церква Німеччини (EKD) виступає проти закликів скасувати День Реформації як державне свято.
День Реформації — це набагато більше, ніж церковне свято
Нагадаємо
