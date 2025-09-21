Проросійська "Альтернатива для Німеччини" вперше стала найпопулярнішою партією в країні, обійшовши політсилу канцлера Мерца - Bild

$41.250.00
20 вересня, 15:23 • 11415 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 23782 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 27872 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 40294 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 57429 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 54559 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 52068 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 45679 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 55997 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 69895 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
На Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських: є поранені, введено спецоперацію для пошуку стрільця20 вересня, 14:42 • 6682 перегляди
Історія столичного пса Міши отримала продовження: чому поліція прийшла з перевіркою до центру для тваринPhoto20 вересня, 15:13 • 10247 перегляди
Вийшов на зустріч із друзями й не повернувся: на Львівщині 16-річного хлопця знайшли непритомним на території закинутої будівліPhoto20 вересня, 17:29 • 3226 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 10588 перегляди
Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині: подробиці від ДСНСPhoto19:14 • 3336 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 10610 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 40294 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 57429 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 61357 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 69894 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Сергій Марченко
Антоніу Гутерреш
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Китай
Польща
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 55997 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 61357 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 28259 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 30229 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 32666 перегляди
МіГ-31
Facebook
TikTok
E-6 Mercury
Детонатор

Проросійська "Альтернатива для Німеччини" вперше стала найпопулярнішою партією в країні, обійшовши політсилу канцлера Мерца - Bild

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вперше стала найпопулярнішою політичною силою в країні, обігнавши партію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на 1%. Підтримка AfD склала 26% виборців, тоді як ХДС/ХСС підтримують 25%.

Проросійська "Альтернатива для Німеччини" вперше стала найпопулярнішою партією в країні, обійшовши політсилу канцлера Мерца - Bild

Проросійська радикальна партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) уперше стала найпопулярнішою політичною силою у країні. Про це повідомляє Bild із посиланням на результати нового соціологічного опитування, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ультраправі обігнали партію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на 1% - підтримка AfD склала 26% виборців, тоді як партію Мерца ХДС/ХСС підтримують 25%.

Також вказується, що Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) має 15% підтримки (+1%), "зелені" впали до 11%, стільки ж підтримки у Лівої партії Німеччини.

Це перший випадок, коли не ХДС/ХСС чи СДПН, а AfD стає головною політичною силою в Німеччині. До цього востаннє попереду блоку ХДС/ХСС опинялися соціал-демократи в березні 2022 року

- пише видання.

ЗМІ зазначає, що нинішній уряд Німеччини не мав би достатньої більшості для формування кабінету міністрів, якби вибори проводилися завтра. Натомість об'єднання ХДС/ХСС та AfD мало б більшість у 51%.

Водночас популярність самого Мерца продовжує падати. Так, лише 25% опитаних задоволені роботою канцлера та уряду. 32% кажуть, що незадоволені саме Мерцем, а 38% - роботою уряду.

Нагадаємо

Під час останнього опитування в Німеччині понад половину громадян цієї країни заявили, що Україна має поступитися своїми територіями, щоб досягнути миру у війні із росією. Найбільше таку позицію підтримують виборці правопопулістської партії AfD.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Альтернатива для Німеччини
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Соціал-демократична партія Німеччини
Фрідріх Мерц
Німеччина