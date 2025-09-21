Проросійська "Альтернатива для Німеччини" вперше стала найпопулярнішою партією в країні, обійшовши політсилу канцлера Мерца - Bild
Київ • УНН
Проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вперше стала найпопулярнішою політичною силою в країні, обігнавши партію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на 1%. Підтримка AfD склала 26% виборців, тоді як ХДС/ХСС підтримують 25%.
Проросійська радикальна партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) уперше стала найпопулярнішою політичною силою у країні. Про це повідомляє Bild із посиланням на результати нового соціологічного опитування, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що ультраправі обігнали партію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на 1% - підтримка AfD склала 26% виборців, тоді як партію Мерца ХДС/ХСС підтримують 25%.
Також вказується, що Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) має 15% підтримки (+1%), "зелені" впали до 11%, стільки ж підтримки у Лівої партії Німеччини.
Це перший випадок, коли не ХДС/ХСС чи СДПН, а AfD стає головною політичною силою в Німеччині. До цього востаннє попереду блоку ХДС/ХСС опинялися соціал-демократи в березні 2022 року
ЗМІ зазначає, що нинішній уряд Німеччини не мав би достатньої більшості для формування кабінету міністрів, якби вибори проводилися завтра. Натомість об'єднання ХДС/ХСС та AfD мало б більшість у 51%.
Водночас популярність самого Мерца продовжує падати. Так, лише 25% опитаних задоволені роботою канцлера та уряду. 32% кажуть, що незадоволені саме Мерцем, а 38% - роботою уряду.
Нагадаємо
Під час останнього опитування в Німеччині понад половину громадян цієї країни заявили, що Україна має поступитися своїми територіями, щоб досягнути миру у війні із росією. Найбільше таку позицію підтримують виборці правопопулістської партії AfD.
AfD наступає на п'яти: опитування показало зниження підтримки Мерца напередодні літніх канікул уряду17.07.25, 12:53 • 5237 переглядiв