Пророссийская "Альтернатива для Германии" впервые стала самой популярной партией в стране, обойдя политсилу канцлера Мерца - Bild

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые стала самой популярной политической силой в стране, обогнав партию канцлера Германии Фридриха Мерца на 1%. Поддержка AfD составила 26% избирателей, тогда как ХДС/ХСС поддерживают 25%.

Пророссийская "Альтернатива для Германии" впервые стала самой популярной партией в стране, обойдя политсилу канцлера Мерца - Bild

Пророссийская радикальная партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые стала самой популярной политической силой в стране. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты нового социологического опроса, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ультраправые обогнали партию канцлера Германии Фридриха Мерца на 1% - поддержка AfD составила 26% избирателей, тогда как партию Мерца ХДС/ХСС поддерживают 25%.

Также указывается, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет 15% поддержки (+1%), "зеленые" упали до 11%, столько же поддержки у Левой партии Германии.

Это первый случай, когда не ХДС/ХСС или СДПГ, а AfD становится главной политической силой в Германии. До этого последний раз впереди блока ХДС/ХСС оказывались социал-демократы в марте 2022 года

- пишет издание.

СМИ отмечает, что нынешнее правительство Германии не имело бы достаточного большинства для формирования кабинета министров, если бы выборы проводились завтра. Зато объединение ХДС/ХСС и AfD имело бы большинство в 51%.

В то же время популярность самого Мерца продолжает падать. Так, лишь 25% опрошенных довольны работой канцлера и правительства. 32% говорят, что недовольны именно Мерцем, а 38% - работой правительства.

Напомним

Во время последнего опроса в Германии более половины граждан этой страны заявили, что Украина должна уступить свои территории, чтобы достичь мира в войне с Россией. Больше всего такую позицию поддерживают избиратели правопопулистской партии AfD.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
