Пророссийская "Альтернатива для Германии" впервые стала самой популярной партией в стране, обойдя политсилу канцлера Мерца - Bild
Киев • УНН
Пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые стала самой популярной политической силой в стране, обогнав партию канцлера Германии Фридриха Мерца на 1%. Поддержка AfD составила 26% избирателей, тогда как ХДС/ХСС поддерживают 25%.
Пророссийская радикальная партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые стала самой популярной политической силой в стране. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты нового социологического опроса, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что ультраправые обогнали партию канцлера Германии Фридриха Мерца на 1% - поддержка AfD составила 26% избирателей, тогда как партию Мерца ХДС/ХСС поддерживают 25%.
Также указывается, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет 15% поддержки (+1%), "зеленые" упали до 11%, столько же поддержки у Левой партии Германии.
Это первый случай, когда не ХДС/ХСС или СДПГ, а AfD становится главной политической силой в Германии. До этого последний раз впереди блока ХДС/ХСС оказывались социал-демократы в марте 2022 года
СМИ отмечает, что нынешнее правительство Германии не имело бы достаточного большинства для формирования кабинета министров, если бы выборы проводились завтра. Зато объединение ХДС/ХСС и AfD имело бы большинство в 51%.
В то же время популярность самого Мерца продолжает падать. Так, лишь 25% опрошенных довольны работой канцлера и правительства. 32% говорят, что недовольны именно Мерцем, а 38% - работой правительства.
Напомним
Во время последнего опроса в Германии более половины граждан этой страны заявили, что Украина должна уступить свои территории, чтобы достичь мира в войне с Россией. Больше всего такую позицию поддерживают избиратели правопопулистской партии AfD.
АдГ наступает на пятки: опрос показал снижение поддержки Мерца накануне летних каникул правительства17.07.25, 12:53 • 5237 просмотров