АдГ наступает на пятки: опрос показал снижение поддержки Мерца накануне летних каникул правительства

Канцлер Германии Фридрих Мерц уходит на летние каникулы с незначительной поддержкой населения. При этом опрос YouGov, проведенный для Немецкого пресс-агентства, демонстрирует дальнейшее укрепление позиций ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD), пишет УНН со ссылкой на NTV.

Детали

Вскоре после вступления в должность в мае Мерц заявил в правительственном заявлении в Бундестаге:

Я хочу, чтобы вы, дорогие граждане нашей страны, почувствовали это уже этим летом: здесь дела медленно меняются к лучшему; достигается прогресс

Одобрение заявления канцлера несколько дней назад о том, что это одно из лучших федеральных правительств за последние десятилетия, также ограничено:

Лишь 17% полностью или частично согласны, тогда как 71% частично не согласны или вообще не согласны.

Лидер ультраправой немецкой партии AfD тайно проводила встречи с послом Китая - СМИ

Стоит обратить внимание, что удовлетворенность выше среди сторонников ХДС/ХСС:

54% видят улучшение ситуации в стране;

11% видят ухудшение;

28% не видят изменений.

Германия отклонила план бюджета ЕС, предусматривающий 100 млрд евро для Украины - Politico

Однако, похвала Мерца этому правительству как одному из лучших за десятилетия не полностью разделяется сторонниками ХДС и ХСС:

44% частично согласны;

41% частично не согласен.

Возможным фактором, ослабляющим позитивные настроения, могло быть решение коалиции сначала ввести объявленное снижение налога на электроэнергию только для определенных компаний и сельского хозяйства по финансовым причинам, а частные домохозяйства оставить без внимания.

69% не согласны с этим;

лишь 23% считают это решение правильным.

Канцлер ФРГ готовит первый визит в Китай: названа причина

Немцы разделились во мнениях относительно того, сможет ли новое правительство, находящееся у власти два с половиной месяца, сдерживать ультраправую "Альтернативу для Германии" (AfD) в долгосрочной перспективе, с незначительным промерцовским уклоном.

31% ожидает, что ХДС/ХСС будет опережать AfD в опросах в конце его срока;

26% ожидают, что ХДС/ХСС и AfD будут примерно наравне;

еще 26% ожидают, что AfD будет лидером.

Бундесвер готов к отпору, если сдерживание РФ не сработает: в Балтии это знают – Писториус