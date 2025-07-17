АдГ наступает на пятки: опрос показал снижение поддержки Мерца накануне летних каникул правительства
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц уходит на летние каникулы с низкой поддержкой населения. Опрос YouGov показывает дальнейшее укрепление позиций ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ).
Канцлер Германии Фридрих Мерц уходит на летние каникулы с незначительной поддержкой населения. При этом опрос YouGov, проведенный для Немецкого пресс-агентства, демонстрирует дальнейшее укрепление позиций ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD), пишет УНН со ссылкой на NTV.
Детали
Вскоре после вступления в должность в мае Мерц заявил в правительственном заявлении в Бундестаге:
Я хочу, чтобы вы, дорогие граждане нашей страны, почувствовали это уже этим летом: здесь дела медленно меняются к лучшему; достигается прогресс
Одобрение заявления канцлера несколько дней назад о том, что это одно из лучших федеральных правительств за последние десятилетия, также ограничено:
Лишь 17% полностью или частично согласны, тогда как 71% частично не согласны или вообще не согласны.
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Стоит обратить внимание, что удовлетворенность выше среди сторонников ХДС/ХСС:
- 54% видят улучшение ситуации в стране;
- 11% видят ухудшение;
- 28% не видят изменений.
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Однако, похвала Мерца этому правительству как одному из лучших за десятилетия не полностью разделяется сторонниками ХДС и ХСС:
- 44% частично согласны;
- 41% частично не согласен.
Возможным фактором, ослабляющим позитивные настроения, могло быть решение коалиции сначала ввести объявленное снижение налога на электроэнергию только для определенных компаний и сельского хозяйства по финансовым причинам, а частные домохозяйства оставить без внимания.
- 69% не согласны с этим;
- лишь 23% считают это решение правильным.
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Немцы разделились во мнениях относительно того, сможет ли новое правительство, находящееся у власти два с половиной месяца, сдерживать ультраправую "Альтернативу для Германии" (AfD) в долгосрочной перспективе, с незначительным промерцовским уклоном.
- 31% ожидает, что ХДС/ХСС будет опережать AfD в опросах в конце его срока;
- 26% ожидают, что ХДС/ХСС и AfD будут примерно наравне;
- еще 26% ожидают, что AfD будет лидером.
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