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АдГ наступает на пятки: опрос показал снижение поддержки Мерца накануне летних каникул правительства

Киев • УНН

 • 1624 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц уходит на летние каникулы с низкой поддержкой населения. Опрос YouGov показывает дальнейшее укрепление позиций ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ).

АдГ наступает на пятки: опрос показал снижение поддержки Мерца накануне летних каникул правительства

Канцлер Германии Фридрих Мерц уходит на летние каникулы с незначительной поддержкой населения. При этом опрос YouGov, проведенный для Немецкого пресс-агентства, демонстрирует дальнейшее укрепление позиций ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD), пишет УНН со ссылкой на NTV.

Детали

Вскоре после вступления в должность в мае Мерц заявил в правительственном заявлении в Бундестаге:

Я хочу, чтобы вы, дорогие граждане нашей страны, почувствовали это уже этим летом: здесь дела медленно меняются к лучшему; достигается прогресс

Одобрение заявления канцлера несколько дней назад о том, что это одно из лучших федеральных правительств за последние десятилетия, также ограничено: 

Лишь 17% полностью или частично согласны, тогда как 71% частично не согласны или вообще не согласны.

Лидер ультраправой немецкой партии AfD тайно проводила встречи с послом Китая - СМИ15.02.25, 19:00 • 34969 просмотров

Стоит обратить внимание, что удовлетворенность выше среди сторонников ХДС/ХСС: 

  • 54% видят улучшение ситуации в стране;
    • 11% видят ухудшение;
      • 28% не видят изменений.

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        Однако, похвала Мерца этому правительству как одному из лучших за десятилетия не полностью разделяется сторонниками ХДС и ХСС: 

        • 44% частично согласны;
          • 41% частично не согласен.

            Возможным фактором, ослабляющим позитивные настроения, могло быть решение коалиции сначала ввести объявленное снижение налога на электроэнергию только для определенных компаний и сельского хозяйства по финансовым причинам, а частные домохозяйства оставить без внимания.

            • 69% не согласны с этим;
              • лишь 23% считают это решение правильным.

                Канцлер ФРГ готовит первый визит в Китай: названа причина09.07.25, 03:45 • 2247 просмотров

                Немцы разделились во мнениях относительно того, сможет ли новое правительство, находящееся у власти два с половиной месяца, сдерживать ультраправую "Альтернативу для Германии" (AfD) в долгосрочной перспективе, с незначительным промерцовским уклоном.

                • 31% ожидает, что ХДС/ХСС будет опережать AfD в опросах в конце его срока;
                  • 26% ожидают, что ХДС/ХСС и AfD будут примерно наравне;
                    • еще 26% ожидают, что AfD будет лидером.

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                      Павел Зинченко

                      Павел Зинченко

                      политикаНовости Мира
                      Христианско-демократический союз Германии
                      Фридрих Мерц
                      Германия
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