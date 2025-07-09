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Канцлер ФРГ готовит первый визит в Китай: названа причина

Киев • УНН

 • 179 просмотра

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует первый визит в Китай, чтобы смягчить отношения после длительной напряженности. Поездка, ожидаемая в октябре, имеет символическое значение для поддержания двусторонних отношений и восстановления контактов.

Канцлер ФРГ готовит первый визит в Китай: названа причина

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует совершить свой первый визит в Китай, что должно смягчить отношения между странами после длительного периода напряженности. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Ожидается, что поездка главы правительства крупнейшей экономики Европы и одного из ключевых торговых партнеров Китая будет иметь символическое значение для поддержания двусторонних отношений, особенно на фоне обострения торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Как сообщили источники Reuters, китайские компании заинтересованы в увеличении инвестиций в немецкую экономику, а визит канцлера может способствовать возобновлению контактов после периода напряженности в отношениях с Берлином.

Отмечается, что поездка может состояться уже в октябре этого года, однако пока ее окончательная дата и подробности остаются неопределенными и могут измениться. Известно, что главу правительства будет сопровождать делегация из представителей ведущих немецких компаний.

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В агентстве напомнили, что визит канцлера состоится вскоре после визита в Берлин министра иностранных дел Китая Ван И, который в начале месяца совершил европейское турне с целью подготовки саммита между руководством Европейского Союза и Китая, запланированного на конец июля.

По информации главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, во время встречи с Ван И обсуждались вопросы, в частности, вторжения России в Украину, ситуация вокруг Тайваня и кризис на Ближнем Востоке.

Китай и Германия остаются тесно взаимосвязанными, в частности из-за зависимости немецких производителей автомобилей от Китая, который является крупнейшим в мире как по объемам производства, так и по уровню потребления.

Отношения между странами ухудшились при предыдущем правительстве Германии, когда министр иностранных дел Анналена Бербок неоднократно критиковала Китай, называя председателя Си Цзиньпина "диктатором", а саму страну - "соперником".

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Мерц пока также придерживается жесткой публичной линии в отношениях с Пекином, но избегает открытого конфликта. Ранее в этом году он выражал обеспокоенность из-за стратегической близости Китая к России и подчеркивал необходимость сокращения зависимости Германии от второй по объемам экономики мира.

Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин призвал канцлера Мерца к углублению сотрудничества и совместному содействию процессам экономической глобализации.

Напомним

Германия обвинила Китай в лазерной атаке на немецкий самолет во время миссии ЕС "Eunavfor Aspides" в Красном море. Берлин вызвал посла Китая из-за инцидента, произошедшего в начале июля.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Анналена Бербок
Ван И (политик)
Reuters
Красное море
Вашингтон
Пекин
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Тайвань
Германия
Си Цзиньпин
Китай
Украина
Берлин
Tesla
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