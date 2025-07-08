Німеччина звинувачує Китай у лазерній атаці на її літак

За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, під час місії ЄС "Eunavfor Aspides" проти хуситів у Червоному морі Китай обстріляв німецький літак лазером. Берлін викликав посла Китаю щодо інциденту.

Передає УНН із посиланням на Tagesspiegel та dpa.

Деталі

Під час місії ЄС "Еунавфор Аспідес" проти угрупування хуситів у Червоному морі німецький літак був атакований китайськими військовими за допомогою лазера. Про це повідомляє Федеральне міністерство закордонних справ та Федеральне міністерство оборони.

Після того, як уряд Німеччини у вівторок звинуватив китайських військових у використанні лазера для націлювання на літак, у Берліні викликали Ден Хунб, посла Китаю у Німеччині.

Наразка на небезпеку німецького персоналу та зрив місії абсолютно неприйнятні – заявило МЗС Німеччини.

Контекст

За інформацією інформаційного агентства dpa, інцидент стався на початку липня.

Німецький літак здійснював спостережний політ над морською акваторією. Під час польоту було виявлено, що на літак направляли лазер з китайського військового корабля.

За даними Федерального міністерства оборони, Німеччина бере участь в операції в Червоному морі з жовтня 2024 року з літаком, оснащеним так званою мультисенсорною платформою (MSP). Цей літак виконує роль "літаючого ока" для дальньої розвідки морської акваторії.

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс з Берліна до Мілана, був змушений здійснити аварійну посадку на півдні Німеччини через грозу.