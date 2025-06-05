У Німеччині літак Ryanair здійснив екстрену посадку через турбулентність, дев’ятеро постраждалих – ЗМІ
Київ • УНН
Літак Ryanair, що прямував з Берліна до Мілана, здійснив аварійну посадку через грозу в Меммінгені. Дев'ять пасажирів отримали травми, деяких госпіталізували.
Пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс з Берліна до Мілана, був змушений здійснити аварійну посадку на півдні Німеччини через грозу. Внаслідок інциденту постраждали дев’ятеро осіб, – повідомляє УНН з посиланням на ЗМІ Німеччини.
Деталі
Пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс з Берліна до Мілана, був змушений здійснити аварійну посадку в Меммінгені, на півдні Німеччини через сильну турбулентність, спричинену грозою. Внаслідок інциденту постраждали дев’ятеро осіб.
Інцидент стався пізно ввечері в середу, 4 червня. Під час польоту над Баварією літак потрапив у зону сильної турбулентності, що змусило пілота здійснити екстрену посадку в аеропорту Меммінгена, розташованому приблизно за 115 км на захід від Мюнхена.
Серед постраждалих – жінка з травмою голови, її дворічна дитина з забоями та 59-річна жінка, яка скаржилася на біль у спині. Усі троє були госпіталізовані, інші отримали допомогу на місці, – повідомляє Reuters.
За словами очевидців, під час турбулентності деякі пасажири були підкинуті до стелі салону, а частини внутрішньої обшивки відпали. Один із пасажирів повідомив, що не було постійного оголошення про необхідність пристебнути ремені безпеки, що могло призвести до більшої кількості травм, – пише Bild.de.
Після посадки Ryanair організувала автобусний трансфер для пасажирів до Мілана, оскільки місцева авіаційна влада не надала дозвіл на подальший політ. Авіакомпанія вибачилася перед постраждалими та зазначила, що капітан заздалегідь запросив медичну допомогу в аеропорту. Додатково Метеорологічна служба Kachelmannwetter підтвердила наявність потужної грози між Ульмом і Меммінгеном у вечірній час 4 червня.
Дані Flightradar24 також зафіксували різку зміну курсу літака в напрямку Меммінгена.
Довідка
Ryanair – ірландська бюджетна авіакомпанія, одна з найбільших у Європі за кількістю перевезених пасажирів. Аеропорт Меммінгена (Allgäu Airport Memmingen) обслуговує регіон Швабія в Баварії та є популярним серед лоукост-перевізників. Нагадаємо У жовтні 2024 року літак Ryanair під час посадки в аеропорту Мілана-Бергамо зазнав вибуху шин, що призвело до тимчасового закриття злітно-посадкової смуги та скасування рейсів.
Ryanair може припинити закупівлю Boeing через тарифи Трампа - Politico01.05.25, 16:51 • 8629 переглядiв