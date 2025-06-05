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В Германии самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за турбулентности, девять пострадавших – СМИ

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Самолет Ryanair, направлявшийся из Берлина в Милан, совершил аварийную посадку из-за грозы в Меммингене. Девять пассажиров получили травмы, некоторые были госпитализированы.

В Германии самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за турбулентности, девять пострадавших – СМИ

Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Берлина в Милан, был вынужден совершить аварийную посадку на юге Германии из-за грозы. В результате инцидента пострадали девять человек, – сообщает УНН со ссылкой на СМИ Германии.

Детали

Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Берлина в Милан, был вынужден совершить аварийную посадку в Меммингене, на юге Германии из-за сильной турбулентности, вызванной грозой. В результате инцидента пострадали девять человек.

Инцидент произошел поздно вечером в среду, 4 июня. Во время полета над Баварией самолет попал в зону сильной турбулентности, что заставило пилота совершить экстренную посадку в аэропорту Меммингена, расположенном примерно в 115 км к западу от Мюнхена.

Среди пострадавших – женщина с травмой головы, ее двухлетний ребенок с ушибами и 59-летняя женщина, жаловавшаяся на боль в спине. Все трое были госпитализированы, остальные получили помощь на месте, – сообщает Reuters.

По словам очевидцев, во время турбулентности некоторые пассажиры были подброшены к потолку салона, а части внутренней обшивки отпали. Один из пассажиров сообщил, что не было постоянного объявления о необходимости пристегнуть ремни безопасности, что могло привести к большему количеству травм, – пишет Bild.de.

После посадки Ryanair организовала автобусный трансфер для пассажиров в Милан, поскольку местные авиационные власти не предоставили разрешение на дальнейший полет. Авиакомпания извинилась перед пострадавшими и отметила, что капитан заранее запросил медицинскую помощь в аэропорту. Дополнительно Метеорологическая служба Kachelmannwetter подтвердила наличие мощной грозы между Ульмом и Меммингеном в вечернее время 4 июня.

Данные Flightradar24 также зафиксировали резкое изменение курса самолета в направлении Меммингена.

Справка

Ryanair – ирландская бюджетная авиакомпания, одна из крупнейших в Европе по количеству перевезенных пассажиров. Аэропорт Меммингена (Allgäu Airport Memmingen) обслуживает регион Швабия в Баварии и является популярным среди лоукост-перевозчиков. Напомним В октябре 2024 года самолет Ryanair во время посадки в аэропорту Милана-Бергамо потерпел взрыв шин, что привело к временному закрытию взлетно-посадочной полосы и отмене рейсов. 

Ryanair может прекратить закупку Boeing из-за тарифов Трампа – Politico01.05.25, 16:51 • 8629 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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