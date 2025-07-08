Германия обвиняет Китай в лазерной атаке на ее самолет

По данным Министерства иностранных дел Германии, во время миссии ЕС "Eunavfor Aspides" против хуситов в Красном море Китай обстрелял немецкий самолет лазером. Берлин вызвал посла Китая по поводу инцидента.

Передает УНН со ссылкой на Tagesspiegel и dpa.

Детали

Во время миссии ЕС "Эунавфор Аспидес" против группировки хуситов в Красном море немецкий самолет был атакован китайскими военными с помощью лазера. Об этом сообщает Федеральное министерство иностранных дел и Федеральное министерство обороны.

После того, как правительство Германии во вторник обвинило китайских военных в использовании лазера для нацеливания на самолет, в Берлине вызвали Дэн Хунба, посла Китая в Германии.

Угроза немецкому персоналу и срыв миссии абсолютно неприемлемы – заявило МИД Германии.

Контекст

По информации информационного агентства dpa, инцидент произошел в начале июля.

Немецкий самолет совершал наблюдательный полет над морской акваторией. Во время полета было обнаружено, что на самолет направляли лазер с китайского военного корабля.

По данным Федерального министерства обороны, Германия участвует в операции в Красном море с октября 2024 года с самолетом, оснащенным так называемой мультисенсорной платформой (MSP). Этот самолет выполняет роль "летающего глаза" для дальнейшей разведки морской акватории.

Напомним

УНН ранее сообщал, что пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Берлина в Милан, был вынужден совершить аварийную посадку на юге Германии из-за грозы.