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Германия обвиняет Китай в лазерной атаке на ее самолет

Киев • УНН

 • 647 просмотра

Германия обвинила Китай в лазерной атаке на немецкий самолет во время миссии ЕС «Eunavfor Aspides» в Красном море. Берлин вызвал посла Китая из-за инцидента, произошедшего в начале июля.

Германия обвиняет Китай в лазерной атаке на ее самолет

По данным Министерства иностранных дел Германии, во время миссии ЕС "Eunavfor Aspides" против хуситов в Красном море Китай обстрелял немецкий самолет лазером. Берлин вызвал посла Китая по поводу инцидента.

Передает УНН со ссылкой на Tagesspiegel и dpa.

Детали

Во время миссии ЕС "Эунавфор Аспидес" против группировки хуситов в Красном море немецкий самолет был атакован китайскими военными с помощью лазера. Об этом сообщает Федеральное министерство иностранных дел и Федеральное министерство обороны.

После того, как правительство Германии во вторник обвинило китайских военных в использовании лазера для нацеливания на самолет, в Берлине вызвали Дэн Хунба, посла Китая в Германии.

Угроза немецкому персоналу и срыв миссии абсолютно неприемлемы

– заявило МИД Германии.

Контекст

По информации информационного агентства dpa, инцидент произошел в начале июля.

Немецкий самолет совершал наблюдательный полет над морской акваторией. Во время полета было обнаружено, что на самолет направляли лазер с китайского военного корабля.

По данным Федерального министерства обороны, Германия участвует в операции в Красном море с октября 2024 года с самолетом, оснащенным так называемой мультисенсорной платформой (MSP). Этот самолет выполняет роль "летающего глаза" для дальнейшей разведки морской акватории.

Напомним

УНН ранее сообщал, что пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Берлина в Милан, был вынужден совершить аварийную посадку на юге Германии из-за грозы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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