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Китайские поставщики обеспечивают россию компонентами для ударных дронов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Китайские поставщики играют ключевую роль в обеспечении россии комплектующими для производства ударных дронов, применяемых против Украины. 92% иностранных компонентов в российских дронах имеют китайское происхождение, поставки осуществляются напрямую и через посредников.

Китайские поставщики обеспечивают россию компонентами для ударных дронов - Bloomberg

Китайские поставщики играют важную роль в обеспечении российской армии комплектующими для производства ударных беспилотников, которые затем используются в войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание публикует документы, где говорится о том, что китайские поставщики играют ключевую роль в обеспечении россии комплектующими для производства ударных дронов, которые применяются против Украины. Как отмечает издание, в отчете украинских спецслужб за 2023 год сказано, что среди иностранных компонентов в российских дронах 92% имеют китайское происхождение.

Поставка комплектующих осуществляется как напрямую, так и через посредников в таких странах, как Турция, ОАЭ и Гонконг. Данные о поставках были собраны на основе сбитых дронов, а также логистических документов и финансовых транзакций. Там фигурируют конкретные китайские компании и объемы поставок, включая контракты на миллионы долларов.

Журналисты отмечают: именно это позволило россиянам наладить серийное производство беспилотников и улучшить их качества в условиях активного радиопротиводействия.

На фоне данной информации США и их союзники могут рассмотреть вопрос об усилении экспортного контроля. Однако там признают, что обходные пути через третьи страны остаются уязвимыми в санкционной политике.

Напомним

Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что количество китайских компонентов в российских средствах поражения выросло почти втрое с 2023 года. Это позволяет россиянам наращивать производство БПЛА и других средств поражения и увеличивает количество ударов по Украине.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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