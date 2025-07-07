Поставки компонентів з Китаю в обхід санкцій дозволяють рф нарощувати спроможності з виробництва БПЛА

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
12:46 • 4511 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
11:23 • 19078 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
08:27 • 34864 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 53053 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 98762 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 49396 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 74837 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 135394 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 130464 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 254603 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.7м/с
29%
744мм
Популярнi новини
У Харкові вже 20 постраждалих внаслідок ранкової російської атаки7 липня, 04:27 • 54119 перегляди
У Харкові вже 27 постраждалих від ранкової атаки рф: показали наслідки7 липня, 05:19 • 51882 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію7 липня, 06:56 • 90511 перегляди
Макрон і Стармер розходяться в поглядах на допомогу Україні та Трампа: деталі08:09 • 49629 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"08:59 • 27134 перегляди
Публікації
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 992 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 2479 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 98783 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію7 липня, 06:56 • 90708 перегляди
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 195473 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Ілон Маск
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Житомирська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"08:59 • 27306 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 254612 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 100330 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 219930 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 244798 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
F-35 Lightning II
Eurofighter Typhoon
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)

Поставки компонентів з Китаю в обхід санкцій дозволяють рф нарощувати спроможності з виробництва БПЛА

Київ • УНН

 • 503 перегляди

Кількість китайських компонентів у російських засобах ураження зросла майже втричі з 2023 року, що дозволяє рф нарощувати виробництво БПЛА та інших засобів ураження. Це призводить до інтенсифікації масованих ударів по Україні.

Поставки компонентів з Китаю в обхід санкцій дозволяють рф нарощувати спроможності з виробництва БПЛА

Кількість китайських компонентів у російських засобах ураження зросло майже у три рази з 2023 року. Поставки компонентів, матеріалів, засобів виробництва  з Китаю в обхід санкцій дозволяють росії нарощувати спроможності з виробництва БПЛА та інших засобів ураження, що призводить до інтенсифікації масованих ударів по Україні.

Про це УНН повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. 

Ситуація з китайськими компонентами в російській зброї

Кількість китайських компонентів у російських засобах ураження безперечно зростає. Станом на вересень 2023 року у БпЛА Shahed містилося в середньому 11 компонентів китайського виробництва. Вже в січні 2025 року у збитому Shahed налічувалося 29 китайських компонентів – зростання майже у три рази

- сказав Власюк.

Власюк зазначив, що також відбувається заміна західних компонентів китайськими. 

Відбувається заміна західних компонентів китайськими аналогами. Наприклад, у Shahed замінено програмовану логічну інтегральну схему американської компанії AMD Xilinx на китайську Beijing Microelectronics Technology Institute. У ракеті "Калібр" імпортні мікросхеми Altera, AMD, Cypress Semiconductor, Analog Devices замінюються на російські компоненти, які насправді, швидше за все, виготовлені в Китаї

- розповів Власюк.

За його словами, китайські компоненти також містяться в нових російських засобах ураження –  крилатій ракеті S8000 "Бандероль", баражуючому боєприпасі зі штучним інтелектом V2U, БПЛА на оптичному волокні "Князь Вандал Новгородський".

Таким чином, поставки компонентів, матеріалів, засобів виробництва з Китаю в обхід санкцій дозволяють росії нарощувати спроможності з виробництва БПЛА та інших засобів ураження, що призводить до інтенсифікації масованих ударів по Україні

- заявив Власюк.

Як протидіяти зростанню китайських компонентів у російських засобах ураження?

Власюк наголосив, що Україна комунікуємо з китайською стороною щодо ситуації з компонентами.  

Ми комунікуємо з китайською стороною, передаючи інформацію про зафіксовані поставки критичних компонентів та залучених до цього компаній-посередників. Ми наголошуємо на тому, що постачання компонентів, які використовуються у летальній зброї, за своєю суттю мало відрізняється від постачання рф летальної зброї як такої

- сказав Власюк.

ГУР про компоненти в зброї рф: співпраця Заходу є ключовою для припинення постачань27.06.25, 17:34 • 3181 перегляд

Він наголосив, що для боротьби з цим санкційний тиск має посилюватись.

Це передбачає систематичну роботу із санкціонування компаній-посередників, а також є банківських установ, залучених до здійснення платежів. Також, доповнення списку критичних компонентів. Досвід попередніх санкцій показав, що китайський фінансовий сектор серйозно сприймає ризики потрапляння під санкції, тож введення санкцій проти найактивніших фасилітаторів платежів з рф спонукатиме решту китайських банків дотримуватися санкційного режиму

- сказав Власюк.

Зеленський закликав партнерів подбати, щоб їх компанії не постачали компоненти для ракет рф24.06.25, 16:25 • 2482 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаНовини СвітуТехнології
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Китай
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9