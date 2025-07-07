Поставки компонентів з Китаю в обхід санкцій дозволяють рф нарощувати спроможності з виробництва БПЛА
Київ • УНН
Кількість китайських компонентів у російських засобах ураження зросла майже втричі з 2023 року, що дозволяє рф нарощувати виробництво БПЛА та інших засобів ураження. Це призводить до інтенсифікації масованих ударів по Україні.
Кількість китайських компонентів у російських засобах ураження зросло майже у три рази з 2023 року. Поставки компонентів, матеріалів, засобів виробництва з Китаю в обхід санкцій дозволяють росії нарощувати спроможності з виробництва БПЛА та інших засобів ураження, що призводить до інтенсифікації масованих ударів по Україні.
Про це УНН повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Ситуація з китайськими компонентами в російській зброї
Кількість китайських компонентів у російських засобах ураження безперечно зростає. Станом на вересень 2023 року у БпЛА Shahed містилося в середньому 11 компонентів китайського виробництва. Вже в січні 2025 року у збитому Shahed налічувалося 29 китайських компонентів – зростання майже у три рази
Власюк зазначив, що також відбувається заміна західних компонентів китайськими.
Відбувається заміна західних компонентів китайськими аналогами. Наприклад, у Shahed замінено програмовану логічну інтегральну схему американської компанії AMD Xilinx на китайську Beijing Microelectronics Technology Institute. У ракеті "Калібр" імпортні мікросхеми Altera, AMD, Cypress Semiconductor, Analog Devices замінюються на російські компоненти, які насправді, швидше за все, виготовлені в Китаї
За його словами, китайські компоненти також містяться в нових російських засобах ураження – крилатій ракеті S8000 "Бандероль", баражуючому боєприпасі зі штучним інтелектом V2U, БПЛА на оптичному волокні "Князь Вандал Новгородський".
Таким чином, поставки компонентів, матеріалів, засобів виробництва з Китаю в обхід санкцій дозволяють росії нарощувати спроможності з виробництва БПЛА та інших засобів ураження, що призводить до інтенсифікації масованих ударів по Україні
Як протидіяти зростанню китайських компонентів у російських засобах ураження?
Власюк наголосив, що Україна комунікуємо з китайською стороною щодо ситуації з компонентами.
Ми комунікуємо з китайською стороною, передаючи інформацію про зафіксовані поставки критичних компонентів та залучених до цього компаній-посередників. Ми наголошуємо на тому, що постачання компонентів, які використовуються у летальній зброї, за своєю суттю мало відрізняється від постачання рф летальної зброї як такої
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Він наголосив, що для боротьби з цим санкційний тиск має посилюватись.
Це передбачає систематичну роботу із санкціонування компаній-посередників, а також є банківських установ, залучених до здійснення платежів. Також, доповнення списку критичних компонентів. Досвід попередніх санкцій показав, що китайський фінансовий сектор серйозно сприймає ризики потрапляння під санкції, тож введення санкцій проти найактивніших фасилітаторів платежів з рф спонукатиме решту китайських банків дотримуватися санкційного режиму
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