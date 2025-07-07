Поставки компонентів з Китаю в обхід санкцій дозволяють рф нарощувати спроможності з виробництва БПЛА

Кількість китайських компонентів у російських засобах ураження зросло майже у три рази з 2023 року. Поставки компонентів, матеріалів, засобів виробництва з Китаю в обхід санкцій дозволяють росії нарощувати спроможності з виробництва БПЛА та інших засобів ураження, що призводить до інтенсифікації масованих ударів по Україні.

Про це УНН повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Кількість китайських компонентів у російських засобах ураження безперечно зростає. Станом на вересень 2023 року у БпЛА Shahed містилося в середньому 11 компонентів китайського виробництва. Вже в січні 2025 року у збитому Shahed налічувалося 29 китайських компонентів – зростання майже у три рази

Власюк зазначив, що також відбувається заміна західних компонентів китайськими.

Відбувається заміна західних компонентів китайськими аналогами. Наприклад, у Shahed замінено програмовану логічну інтегральну схему американської компанії AMD Xilinx на китайську Beijing Microelectronics Technology Institute. У ракеті "Калібр" імпортні мікросхеми Altera, AMD, Cypress Semiconductor, Analog Devices замінюються на російські компоненти, які насправді, швидше за все, виготовлені в Китаї

За його словами, китайські компоненти також містяться в нових російських засобах ураження – крилатій ракеті S8000 "Бандероль", баражуючому боєприпасі зі штучним інтелектом V2U, БПЛА на оптичному волокні "Князь Вандал Новгородський".

Таким чином, поставки компонентів, матеріалів, засобів виробництва з Китаю в обхід санкцій дозволяють росії нарощувати спроможності з виробництва БПЛА та інших засобів ураження, що призводить до інтенсифікації масованих ударів по Україні

Власюк наголосив, що Україна комунікуємо з китайською стороною щодо ситуації з компонентами.

Ми комунікуємо з китайською стороною, передаючи інформацію про зафіксовані поставки критичних компонентів та залучених до цього компаній-посередників. Ми наголошуємо на тому, що постачання компонентів, які використовуються у летальній зброї, за своєю суттю мало відрізняється від постачання рф летальної зброї як такої