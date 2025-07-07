Поставки компонентов из Китая в обход санкций позволяют РФ наращивать возможности по производству БПЛА

Количество китайских компонентов в российских средствах поражения выросло почти в три раза с 2023 года. Поставки компонентов, материалов, средств производства из Китая в обход санкций позволяют России наращивать возможности по производству БПЛА и других средств поражения, что приводит к интенсификации массированных ударов по Украине.

Об этом УНН сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Ситуация с китайскими компонентами в российском оружии

Количество китайских компонентов в российских средствах поражения бесспорно растет. По состоянию на сентябрь 2023 года в БПЛА Shahed содержалось в среднем 11 компонентов китайского производства. Уже в январе 2025 года в сбитом Shahed насчитывалось 29 китайских компонентов – рост почти в три раза - сказал Власюк.

Власюк отметил, что также происходит замена западных компонентов китайскими.

Происходит замена западных компонентов китайскими аналогами. Например, в Shahed заменена программируемая логическая интегральная схема американской компании AMD Xilinx на китайскую Beijing Microelectronics Technology Institute. В ракете "Калибр" импортные микросхемы Altera, AMD, Cypress Semiconductor, Analog Devices заменяются на российские компоненты, которые на самом деле, скорее всего, изготовлены в Китае - рассказал Власюк.

По его словам, китайские компоненты также содержатся в новых российских средствах поражения – крылатой ракете S8000 "Бандероль", барражирующем боеприпасе с искусственным интеллектом V2U, БПЛА на оптическом волокне "Князь Вандал Новгородский".

Таким образом, поставки компонентов, материалов, средств производства из Китая в обход санкций позволяют России наращивать возможности по производству БПЛА и других средств поражения, что приводит к интенсификации массированных ударов по Украине - заявил Власюк.

Как противодействовать росту китайских компонентов в российских средствах поражения?

Власюк подчеркнул, что Украина коммуницирует с китайской стороной относительно ситуации с компонентами.

Мы коммуницируем с китайской стороной, передавая информацию о зафиксированных поставках критических компонентов и задействованных в этом компаниях-посредниках. Мы подчеркиваем, что поставка компонентов, используемых в летальном оружии, по своей сути мало отличается от поставки РФ летального оружия как такового - сказал Власюк.

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Он подчеркнул, что для борьбы с этим санкционное давление должно усиливаться.

Это предполагает систематическую работу по санкционированию компаний-посредников, а также банковских учреждений, задействованных в осуществлении платежей. Также, дополнение списка критических компонентов. Опыт предыдущих санкций показал, что китайский финансовый сектор серьезно воспринимает риски попадания под санкции, поэтому введение санкций против наиболее активных фасилитаторов платежей из РФ побудит остальные китайские банки соблюдать санкционный режим - сказал Власюк.

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