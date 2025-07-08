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Безпілотний літальний апарат

Китайські постачальники забезпечують росію компонентами для ударних дронів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 557 перегляди

Китайські постачальники відіграють ключову роль у забезпеченні Росії комплектуючими для виробництва ударних дронів, які застосовуються проти України. 92% іноземних компонентів у російських дронах мають китайське походження, постачання здійснюється безпосередньо та через посередників.

Китайські постачальники забезпечують росію компонентами для ударних дронів - Bloomberg

Китайські постачальники грають важливу роль у забезпеченні російської армії комплектуючими для виробництва ударних безпілотників, які потім використовуються у війні проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Видання публікує документи, де йдеться про те, що що китайські постачальники відіграють ключову роль у забезпеченні росії комплектуючими для виробництва ударних дронів, які застосовуються проти України. Як зазначає видання, у звіті українських спецслужб за 2023 рік сказано, що серед іноземних компонентів у російських дронах 92% мають китайське походження.

Постачання комплектуючих здійснюється як безпосередньо, так і через посередників в таких країнах, як Туреччина, ОАЕ та Гонконг.Дані про постачання були зібрані на основі збитих дронів, а також логістичних документів і фінансових транзакцій. Там загудуються конкретні китайські компанії та обсяги поставок, включно з контрактами на мільйони доларів.

Журналісти зазначають: саме це дало зморгу росіянам налагодити серійне виробництво безпілотників і покращити їхні якості в умовах активної радіопротидії.

На тлі даної інформації США і їхні союзники можуть розглянути питання про посилення експортного контролю. Однак там визнають, що обхідні шляхи через треті країни залишаються вразливими в санкційній політиці.

Нагадаємо

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що кількість китайських компонентів у російських засобах ураження зросла майже втричі з 2023 року. Це дає змогу росіянам нарощувати виробництво БПЛА та інших засобів ураження і збільшує кількість ударів по Україні.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаНовини Світу
Bloomberg
Гонконг
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна
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