Мерц не собирается говорить с путиным: назвал причину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время не планирует телефонных разговоров с главой кремля владимиром путиным, отметив, что подобные контакты в прошлом не приводили к деэскалации ситуации в Украине, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В качестве примера Мерц в интервью газете Süddeutsche Zeitung упомянул визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москву в июле 2024 года и разговор бывшего канцлера Германии Олафа Шольца с путиным.

"Последний визит венгерского премьер-министра в москву россия встретила сильной бомбардировкой Киева и больницы, - заметил Мерц, цитирует dpa. - За последним телефонным разговором с моим предшественником последовали бомбардировки детской больницы. Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго".

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что президент США Дональд Трамп дистанцируется от путина, канцлер ФРГ сказал: "Президент США демонстрирует все больший скептицизм и становится критичнее. Это процесс".

"В Европе существует большое согласие в оценке этой войны. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке", - сказал Мерц.

Он также отметил, что Сенат США сейчас активно обсуждает вероятность введения новых санкций в отношении рф, окончательное решение по которым будет принимать Трамп. "Я делаю все возможное, чтобы Европейский Союз и США работали в унисон над введением ужесточенных санкций", - подчеркнул Мерц.

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