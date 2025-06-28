Мерц не збирається говорити з путіним: назвав причину

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не планує телефонних розмов із главою кремля володимиром путіним, зазначивши, що подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні, пише УНН з посиланням на DW.

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Як приклад Мерц в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung згадав візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до москви у липні 2024 року та розмову колишнього канцлера Німеччина Олафа Шольца з путіним.

"Останній візит угорського прем'єр-міністра до москви росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні, - зауважив Мерц, цитує dpa. - За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго".

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що президент США Дональд Трамп дистанціюється від путіна, канцлер ФРН сказав: "Президент США демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим. Це процес".

"У Європі існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", - сказав Мерц.

Він також зазначив, що Сенат США нині активно обговорює імовірність запровадження нових санкцій щодо рф, остаточне рішення щодо яких ухвалюватиме Трамп. "Я роблю все можливе, щоб Європейський Союз і США працювали в унісон над запровадженням жорсткіших санкцій", - наголосив Мерц.

Сенат США відклав санкції проти росії щонайменше до липня