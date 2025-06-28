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Мерц не збирається говорити з путіним: назвав причину

Київ • УНН

 • 1582 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не планує розмов з Путіним, оскільки попередні контакти не призводили до деескалації, а супроводжувалися ескалацією конфлікту в Україні. Мерц наголосив, що Сполучені Штати та Європейський Союз погоджуються щодо посилення санкцій проти росії.

Мерц не збирається говорити з путіним: назвав причину

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не планує телефонних розмов із главою кремля володимиром путіним, зазначивши, що подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Як приклад Мерц в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung згадав візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до москви у липні 2024 року та розмову колишнього канцлера Німеччина Олафа Шольца з путіним.

"Останній візит угорського прем'єр-міністра до москви росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні, - зауважив Мерц, цитує dpa. - За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго".

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що президент США Дональд Трамп дистанціюється від путіна, канцлер ФРН сказав: "Президент США демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим. Це процес".

"У Європі існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", - сказав Мерц.

Він також зазначив, що Сенат США нині активно обговорює імовірність запровадження нових санкцій щодо рф, остаточне рішення щодо яких ухвалюватиме Трамп. "Я роблю все можливе, щоб Європейський Союз і США працювали в унісон над запровадженням жорсткіших санкцій", - наголосив Мерц.

Сенат США відклав санкції проти росії щонайменше до липня19.06.25, 05:52 • 81901 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
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Сполучені Штати Америки
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