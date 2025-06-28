Мерц не збирається говорити з путіним: назвав причину
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не планує розмов з Путіним, оскільки попередні контакти не призводили до деескалації, а супроводжувалися ескалацією конфлікту в Україні. Мерц наголосив, що Сполучені Штати та Європейський Союз погоджуються щодо посилення санкцій проти росії.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не планує телефонних розмов із главою кремля володимиром путіним, зазначивши, що подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні, пише УНН з посиланням на DW.
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Як приклад Мерц в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung згадав візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до москви у липні 2024 року та розмову колишнього канцлера Німеччина Олафа Шольца з путіним.
"Останній візит угорського прем'єр-міністра до москви росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні, - зауважив Мерц, цитує dpa. - За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго".
Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що президент США Дональд Трамп дистанціюється від путіна, канцлер ФРН сказав: "Президент США демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим. Це процес".
"У Європі існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", - сказав Мерц.
Він також зазначив, що Сенат США нині активно обговорює імовірність запровадження нових санкцій щодо рф, остаточне рішення щодо яких ухвалюватиме Трамп. "Я роблю все можливе, щоб Європейський Союз і США працювали в унісон над запровадженням жорсткіших санкцій", - наголосив Мерц.
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