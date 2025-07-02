"Это остается вариантом": Мерц о поставках Украине ракет Taurus

Германия обсуждает поставки ракет Taurus для нужд Сил обороны Украины, но пока процесс передачи этого оружия еще не начат. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, информирует УНН со ссылкой на его интервью изданию Tagesschau.

Детали

Глава немецкого правительства назвал «очень сложной» систему обучения использованию этого типа ракет и уточнил, что военным для этого требуется шесть месяцев.

По словам Мерца, он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским обучение украинских военных использованию Taurus.

Канцлер ФРГ отметил, что отправка этого оружия в Украину «была и остается вариантом». Кроме того, он уверен, что поставки ракет украинской армии не сделают его страну стороной в войне с российской федерацией.

Мерц также заметил, что Германия не будет публично обсуждать, какие именно виды вооружений поставляет и что делает для военной поддержки Украины.

«Я хочу, чтобы у Путина оставалась определенная неопределенность относительно наших военных действий. Одно лишь является определенным, и я еще раз повторю это здесь в этой программе: Германия не станет стороной в войне», - заявил Мерц.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что поставка крылатых ракет Taurus для Украины возможна, однако не вдавался в детали.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о ракетах Taurus имеет большое значение, и он хотел бы, чтобы канцлер Германии Фридрих Мерц передал их Украине.

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