Зеленський про німецькі ракети Taurus: хотів би, щоб Мерц надав їх нам
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що питання про ракети Taurus є важливим, і він хотів би, щоб Фрідріх Мерц передав їх Україні.
Президент Володимир Зеленський заявив, що питання про ракети Taurus має велике значення, і він хотів би, щоб канцлер Німеччини Фрідріх Мерц передав їх Україні. Про це він сказав в інтерв’ю Bild, передає УНН.
Деталі
На запитання щодо німецьких систем Taurus Зеленський довго розмірковував і зазначив: "Питання про Taurus має велике значення. Я хотів би, щоб Фрідріх (Мерц – ред.) надав нам Taurus".
На думку Зеленського, канцлер ФРН — "сильний лідер", і передача Україні ракет Taurus була б підтвердженням цього.
Як пише BILD, соціал-демократи виступають проти постачання далекобійної зброї. У канцелярії заявили, що не хочуть публічно обговорювати постачання окремих систем озброєння.
Доповнення
28 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна все ще сподівається на постачання з боку Німеччини далекобійної зброї, зокрема крилатих ракет Taurus.
Пізніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що постачання крилатих ракет Taurus для України можливе, однак не вдавався в деталі.
The Guardian повідомляв, що існує серйозна підозра, що міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль з Соціал-демократичної партії заблокував рішення про передачу ракет Taurus Україні.