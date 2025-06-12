Зеленський про німецькі ракети Taurus: хотів би, щоб Мерц надав їх нам

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання про ракети Taurus має велике значення, і він хотів би, щоб канцлер Німеччини Фрідріх Мерц передав їх Україні. Про це він сказав в інтерв’ю Bild, передає УНН.

Деталі

На запитання щодо німецьких систем Taurus Зеленський довго розмірковував і зазначив: "Питання про Taurus має велике значення. Я хотів би, щоб Фрідріх (Мерц – ред.) надав нам Taurus".

На думку Зеленського, канцлер ФРН — "сильний лідер", і передача Україні ракет Taurus була б підтвердженням цього.

Як пише BILD, соціал-демократи виступають проти постачання далекобійної зброї. У канцелярії заявили, що не хочуть публічно обговорювати постачання окремих систем озброєння.

Доповнення

28 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна все ще сподівається на постачання з боку Німеччини далекобійної зброї, зокрема крилатих ракет Taurus.

Пізніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що постачання крилатих ракет Taurus для України можливе, однак не вдавався в деталі.

The Guardian повідомляв, що існує серйозна підозра, що міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль з Соціал-демократичної партії заблокував рішення про передачу ракет Taurus Україні.