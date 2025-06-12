Зеленский о немецких ракетах Taurus: хотел бы, чтобы Мерц дал нам их

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о ракетах Taurus имеет большое значение, и он хотел бы, чтобы канцлер Германии Фридрих Мерц передал их Украине. Об этом он сказал в интервью Bild, передает УНН.

Детали

На вопрос о немецких системах Taurus Зеленский долго размышлял и отметил: "Вопрос о Taurus имеет большое значение. Я хотел бы, чтобы Фридрих (Мерц – ред.) предоставил нам Taurus".

По мнению Зеленского, канцлер ФРГ — "сильный лидер", и передача Украине ракет Taurus была бы подтверждением этого.

Как пишет BILD, социал-демократы выступают против поставок дальнобойного оружия. В канцелярии заявили, что не хотят публично обсуждать поставки отдельных систем вооружения.

Дополнение

28 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще надеется на поставки со стороны Германии дальнобойного оружия, в частности крылатых ракет Taurus.

Позже канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что поставки крылатых ракет Taurus для Украины возможны, однако не вдавался в детали.

The Guardian сообщал, что существует серьезное подозрение, что министр финансов Германии Ларс Клингбайль из Социал-демократической партии заблокировал решение о передаче ракет Taurus Украине.