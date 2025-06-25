В Минобороны подтвердили, что Британия предоставит Украине 350 ракет для ПВО

Министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что Великобритания предоставит Украине ракеты для систем противовоздушной обороны. Оружие было предоставлено за счет доходов с процентов замороженных российских активов, пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Украина получит за счет российских активов 350 современных ракет британского производства для усиления нашей противовоздушной обороны - сообщил Умеров.

Он отметил, что ракеты будут использоваться специально разработанными зенитно-ракетными комплексами, еще пять из которых будут поставлены Украине в ближайшее время.

Это стало возможным благодаря программе ERA, которая позволила привлечь более 2 миллиардов фунтов за счет доходов с процентов замороженных российских активов. Это важный механизм справедливости – когда страна-агрессор платит за последствия собственной войны - пояснил глава Минобороны.

Умеров также поблагодарил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, министра обороны Джона Хили и всех партнеров, которые продолжают укреплять украинскую ПВО и помогают защищать жизни украинцев.

Напоминаем

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине, который включает 350 современных ракет для систем противовоздушной обороны. Военная помощь будет предоставлена за счет процентов, полученных Британией от замороженных российских активов