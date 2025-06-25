В Минобороны подтвердили, что Британия предоставит Украине 350 ракет для ПВО
Киев • УНН
Великобритания предоставит Украине 350 ракет для систем ПВО, которые будут оплачены из доходов от замороженных российских активов. Эти ракеты будут использоваться специально разработанными зенитно-ракетными комплексами, пять из которых также будут поставлены в ближайшее время.
Министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что Великобритания предоставит Украине ракеты для систем противовоздушной обороны. Оружие было предоставлено за счет доходов с процентов замороженных российских активов, пишет УНН со ссылкой на Минобороны.
Украина получит за счет российских активов 350 современных ракет британского производства для усиления нашей противовоздушной обороны
Он отметил, что ракеты будут использоваться специально разработанными зенитно-ракетными комплексами, еще пять из которых будут поставлены Украине в ближайшее время.
Это стало возможным благодаря программе ERA, которая позволила привлечь более 2 миллиардов фунтов за счет доходов с процентов замороженных российских активов. Это важный механизм справедливости – когда страна-агрессор платит за последствия собственной войны
Умеров также поблагодарил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, министра обороны Джона Хили и всех партнеров, которые продолжают укреплять украинскую ПВО и помогают защищать жизни украинцев.
Напоминаем
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине, который включает 350 современных ракет для систем противовоздушной обороны. Военная помощь будет предоставлена за счет процентов, полученных Британией от замороженных российских активов