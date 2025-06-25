У Міноборони підтвердили, що Британія надасть Україні 350 ракет для ППО
Київ • УНН
Велика Британія надасть Україні 350 ракет для систем ППО, які будуть оплачені з доходів від заморожених російських активів. Ці ракети використовуватимуться спеціально розробленими зенітно-ракетними комплексами, п'ять з яких також будуть поставлені найближчим часом.
Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що Велика Британія надасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони. Зброю було надано за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів, пише УНН з посиланням на Міноборони.
Україна отримає за рахунок російських активів 350 сучасних ракет британського виробництва для посилення нашої протиповітряної оборони
Він зазначив, що ракети будуть використовуватися спеціально розробленими зенітно-ракетними комплексами, ще п’ять з яких будуть поставлені Україні найближчим часом.
Це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити більше 2 мільярдів фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів. Це важливий механізм справедливості – коли країна-агресор платить за наслідки власної війни
Умєров також подякував прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам, які продовжують зміцнювати українську ППО й допомагають захищати життя українців.
Нагадуємо
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає 350 сучасних ракет для систем протиповітряної оборони. Військова допомога буде надана за рахунок відсотків, отриманих Британією від заморожених російських активів