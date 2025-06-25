У Міноборони підтвердили, що Британія надасть Україні 350 ракет для ППО

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що Велика Британія надасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони. Зброю було надано за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів, пише УНН з посиланням на Міноборони.

Він зазначив, що ракети будуть використовуватися спеціально розробленими зенітно-ракетними комплексами, ще п’ять з яких будуть поставлені Україні найближчим часом.

Це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити більше 2 мільярдів фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів. Це важливий механізм справедливості – коли країна-агресор платить за наслідки власної війни