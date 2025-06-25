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Британія передасть Україні перші 350 ракет ППО, оплачені за рахунок заморожених російських активів

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Велика Британія передасть Україні 350 ракет ППО, фінансованих за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Це перший випадок використання подібних коштів для прямого фінансування на озброєння.

Британія передасть Україні перші 350 ракет ППО, оплачені за рахунок заморожених російських активів

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає 350 сучасних ракет для систем протиповітряної оборони. Військова допомога буде надана за рахунок відсотків, отриманих Британією від заморожених російських активів, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Велика Британія надішле 350 сучасних ракет ППО, створених у Великій Британії та адаптованих у рекордно короткі терміни для наземного запуску. У цей проєкт було вкладено 70 мільйонів фунтів стерлінгів, залучених завдяки урядовій програмі надзвичайного прискорення доходів (ERA). Цей крок знаменує собою перший випадок, коли Велика Британія використовує кошти, пов'язані з росією, для прямого фінансування озброєння для Києва.

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Ракети будуть розгорнуті за допомогою систем Raven, поставлених Великою Британією. П'ять з них прямують до України, що доводить їх загальну кількість на території нашої держави до 13. Спочатку розроблені як ракети класу "повітря-повітря", ASRAAM були модернізовані інженерами Королівських ВПС та MBDA UK для стрільби з кузова вантажівки британського виробництва. Переобладнання зайняло лише три місяці.

Стармер, виступаючи перед щорічним самітом НАТО в Гаазі, сказав: "росія, а не Україна, повинна платити ціну за варварську та незаконну війну путіна. Цілком правильно, що ми використовуємо захоплені російські активи для зміцнення протиповітряної оборони України. Безпека України життєво важлива для нашої власної".

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що ракети врятують життя та є доказом того, що військова та промислова база Великої Британії може адаптуватися до потреб сучасної війни. Він звинуватив москву у продовженні невибіркових ракетних атак і чітко дав зрозуміти, що "путін не серйозно ставиться до миру".

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Новий пакет є частиною найбільшого в історії щорічного зобов'язання Великої Британії перед Україною – 4,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги. Він відбувається після угоди на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, укладеної в березні, на понад 5000 ракет ППО та окремої інвестиції в розмірі 350 млн фунтів стерлінгів для десятикратного збільшення поставок дронів.

Міністри також використовують саміт НАТО для обговорення ескалації на Близькому Сході та для того, щоб підштовхнути союзників до довгострокових оборонних витрат.

Напередодні саміту НАТО прем'єр-міністр домовився з Володимиром Зеленським про тісну співпрацю у сфері військового виробництва між Великою Британією та Україною.

Після зустрічі у будинку прем’єр-міністра на Даунінг-стріт у понеділок вони оголосили про нове військове партнерство перед солдатами з Великої Британії, України та інших західних союзників.

Доповнення

Зеленський та Стармер обговорили розвиток оборонної співпраці. Було досягнуто домовленостей щодо посилення української ППО та спільного виробництва дронів. Також лідери обговорили нові санкції проти рф.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Повітряні сили Великої Британії
Кір Стармер
Ґардіан
НАТО
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Велика Британія
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