Британия передаст Украине первые 350 ракет ПВО, оплаченные за счет замороженных российских активов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине, который включает 350 современных ракет для систем противовоздушной обороны. Военная помощь будет предоставлена за счет процентов, полученных Британией от замороженных российских активов, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Великобритания отправит 350 современных ракет ПВО, созданных в Великобритании и адаптированных в рекордно короткие сроки для наземного запуска. В этот проект было вложено 70 миллионов фунтов стерлингов, привлеченных благодаря правительственной программе чрезвычайного ускорения доходов (ERA). Этот шаг знаменует собой первый случай, когда Великобритания использует средства, связанные с россией, для прямого финансирования вооружения для Киева.

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Ракеты будут развернуты с помощью систем Raven, поставленных Великобританией. Пять из них направляются в Украину, что доводит их общее количество на территории нашего государства до 13. Первоначально разработанные как ракеты класса "воздух-воздух", ASRAAM были модернизированы инженерами Королевских ВВС и MBDA UK для стрельбы с кузова грузовика британского производства. Переоборудование заняло всего три месяца.

Стармер, выступая перед ежегодным саммитом НАТО в Гааге, сказал: "россия, а не Украина, должна платить цену за варварскую и незаконную войну путина. Совершенно правильно, что мы используем захваченные российские активы для укрепления противовоздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нашей собственной".

Министр обороны Джон Гили заявил, что ракеты спасут жизни и являются доказательством того, что военная и промышленная база Великобритании может адаптироваться к потребностям современной войны. Он обвинил москву в продолжении неизбирательных ракетных атак и четко дал понять, что "путин не серьезно относится к миру".

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Новый пакет является частью крупнейшего в истории ежегодного обязательства Великобритании перед Украиной – 4,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи. Он последовал за соглашением на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, заключенным в марте, на более 5000 ракет ПВО и отдельной инвестицией в размере 350 млн фунтов стерлингов для десятикратного увеличения поставок дронов.

Министры также используют саммит НАТО для обсуждения эскалации на Ближнем Востоке и для того, чтобы подтолкнуть союзников к долгосрочным оборонным расходам.

В преддверии саммита НАТО премьер-министр договорился с Владимиром Зеленским о тесном сотрудничестве в сфере военного производства между Великобританией и Украиной.

После встречи в доме премьер-министра на Даунинг-стрит в понедельник они объявили о новом военном партнерстве перед солдатами из Великобритании, Украины и других западных союзников.

Дополнение

Зеленский и Стармер обсудили развитие оборонного сотрудничества. Были достигнуты договоренности по усилению украинской ПВО и совместному производству дронов. Также лидеры обсудили новые санкции против рф.