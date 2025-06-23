Зеленский обсудил со спикерами Палаты общин и Палаты лордов парламента Британии давление на рф

Президент Владимир Зеленский обсудил со спикерами Палаты общин и Палаты лордов парламента Великобритании – Линдси Хойлом и Джоном Макфолом совместную дипломатическую работу и давление на россию посредством ограничительных мер ради мира, передает УНН.

Встретился со спикерами Палаты общин и Палаты лордов парламента Великобритании – Линдси Хойлом и Джоном Макфолом... Будем раскрывать потенциал нашей дружбы и партнерства дальше. Обсудили совместную дипломатическую работу, роль парламента в принятии важных политических решений, трансатлантическое единство и давление на Россию через ограничительные меры ради мира - написал Зеленский.

Президент отметил, что Украина и Британия видят, какие процессы происходят в мире и какие угрозы они представляют.

Благодарю за заверения в дальнейшей помощи. Благодарен народу, парламенту и правительству Британии за непоколебимую поддержку. И за то, что действительно тысячи украинцев чувствуют себя здесь как дома - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения сотрудничества, целью которого является сохранение жизней и остановка российского террора.

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