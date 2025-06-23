Є домовленості про посилення ППО: Зеленський про зустріч з прем’єром Британії

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністром Великої Британії Кір Стармер обговорили розвиток оборонної співпраці. Є домовленості щодо посилення української ППО, передає УНН.

Сьогодні була змістовна зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Наше головне завдання зараз – зупинити російський терор і примусити росію до миру - написав Зеленський.

Президент повідомив, що вони говорили про розвиток оборонної співпраці.

Взаємодія в цій сфері дасть змогу Україні отримувати стабільне фінансування важливих проєктів, а саме у виробництві дронів-перехоплювачів та дронів далекого радіуса дії. І є хороший результат сьогоднішньої зустрічі – додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно зміцнить обидві країни. Окрема увага – посиленню нашої ППО. Теж маємо домовленості. Дякую! - наголосив Зеленський.

Окрім того, Зеленський наголосив, що важливе питання – впровадження нових санкцій проти росії.

Потрібно тиснути на енергетичний і банківський сектор, тіньовий флот, на компанії, що постачають компоненти подвійного призначення, які використовуються у виробництві дронів та ракет, а також на всіх, хто задіяний у виробництві "Орєшніка". Все, що допомагає путіну масштабувати виробництво зброї, має бути заблокованим - зазначив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 23 червня Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером для обговорення співпраці, яка має на меті збереження життів та зупинку російського терору.