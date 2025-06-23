Є домовленості про посилення ППО: Зеленський про зустріч з прем’єром Британії

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
17:50 • 9516 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
16:46 • 43009 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
14:03 • 76395 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Ексклюзив
23 червня, 12:57 • 113805 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
23 червня, 12:56 • 65877 перегляди
У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув
23 червня, 12:19 • 126248 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки
Ексклюзив
23 червня, 08:45 • 64683 перегляди
Пацієнти поки не відчули здешевшання цін на ліки, реформи лише починаються – директорка БФ “Пацієнти України”
23 червня, 07:05 • 106484 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
23 червня, 06:23 • 67196 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 95839 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
62%
746мм
Популярнi новини
У Краматорську завершили рятувальні роботи після російського удару: загинуло п’ятеро людей23 червня, 10:41 • 71627 перегляди
Голова СБУ привідкрив частину деталей спецоперації "Павутина"23 червня, 12:28 • 62450 перегляди
Україні не загрожує радіаційне забруднення після ударів по ядерних об'єктах Ірану - Держатомрегулювання23 червня, 12:45 • 11931 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА13:36 • 88218 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі14:13 • 39269 перегляди
Публікації
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу16:46 • 42963 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА13:36 • 88512 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
23 червня, 12:57 • 113771 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки23 червня, 12:19 • 126221 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 359699 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Малюк Василь Васильович
Дональд Трамп
Чарльз III
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Europe
Гаага
Реклама
УНН Lite
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі14:13 • 39484 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 127441 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 251824 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 123152 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 122751 перегляди
Актуальне
Facebook
Starlink
Нью-Йорк таймс
MIM-104 Patriot
Ель Паїс

Є домовленості про посилення ППО: Зеленський про зустріч з прем’єром Британії

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили розвиток оборонної співпраці. Досягнуто домовленостей щодо посилення української ППО та спільного виробництва дронів, а також обговорено нові санкції проти рф.

Є домовленості про посилення ППО: Зеленський про зустріч з прем’єром Британії

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністром Великої Британії Кір Стармер обговорили розвиток оборонної співпраці. Є домовленості щодо посилення української ППО, передає УНН.

Сьогодні була змістовна зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Наше головне завдання зараз – зупинити російський терор і примусити росію до миру 

- написав Зеленський.

Президент повідомив, що вони говорили про розвиток оборонної співпраці.

Взаємодія в цій сфері дасть змогу Україні отримувати стабільне фінансування важливих проєктів, а саме у виробництві дронів-перехоплювачів та дронів далекого радіуса дії. І є хороший результат сьогоднішньої зустрічі – додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно зміцнить обидві країни. Окрема увага – посиленню нашої ППО. Теж маємо домовленості. Дякую! 

- наголосив Зеленський.

Окрім того, Зеленський наголосив, що важливе питання – впровадження нових санкцій проти росії.

Потрібно тиснути на енергетичний і банківський сектор, тіньовий флот, на компанії, що постачають компоненти подвійного призначення, які використовуються у виробництві дронів та ракет, а також на всіх, хто задіяний у виробництві "Орєшніка". Все, що допомагає путіну масштабувати виробництво зброї, має бути заблокованим 

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 23 червня Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером для обговорення співпраці, яка має на меті збереження життів та зупинку російського терору.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9