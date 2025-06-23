Є домовленості про посилення ППО: Зеленський про зустріч з прем’єром Британії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили розвиток оборонної співпраці. Досягнуто домовленостей щодо посилення української ППО та спільного виробництва дронів, а також обговорено нові санкції проти рф.
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністром Великої Британії Кір Стармер обговорили розвиток оборонної співпраці. Є домовленості щодо посилення української ППО, передає УНН.
Сьогодні була змістовна зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Наше головне завдання зараз – зупинити російський терор і примусити росію до миру
Президент повідомив, що вони говорили про розвиток оборонної співпраці.
Взаємодія в цій сфері дасть змогу Україні отримувати стабільне фінансування важливих проєктів, а саме у виробництві дронів-перехоплювачів та дронів далекого радіуса дії. І є хороший результат сьогоднішньої зустрічі – додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно зміцнить обидві країни. Окрема увага – посиленню нашої ППО. Теж маємо домовленості. Дякую!
Окрім того, Зеленський наголосив, що важливе питання – впровадження нових санкцій проти росії.
Потрібно тиснути на енергетичний і банківський сектор, тіньовий флот, на компанії, що постачають компоненти подвійного призначення, які використовуються у виробництві дронів та ракет, а також на всіх, хто задіяний у виробництві "Орєшніка". Все, що допомагає путіну масштабувати виробництво зброї, має бути заблокованим
Доповнення
Сьогодні, 23 червня Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером для обговорення співпраці, яка має на меті збереження життів та зупинку російського терору.