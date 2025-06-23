Есть договоренности об усилении ПВО: Зеленский о встрече с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили развитие оборонного сотрудничества. Есть договоренности по усилению украинской ПВО, передает УНН.

Сегодня была содержательная встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Наша главная задача сейчас – остановить российский террор и принудить россию к миру - написал Зеленский.

Президент сообщил, что они говорили о развитии оборонного сотрудничества.

Взаимодействие в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи – дополнительное решение о совместном производстве. Я думаю, что оно укрепит обе страны. Отдельное внимание – усилению нашей ПВО. Тоже есть договоренности. Спасибо! - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что важный вопрос – введение новых санкций против россии.

Нужно давить на энергетический и банковский сектор, теневой флот, на компании, поставляющие компоненты двойного назначения, которые используются в производстве дронов и ракет, а также на всех, кто задействован в производстве "Орешника". Все, что помогает путину масштабировать производство оружия, должно быть заблокировано - отметил Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 23 июня Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения сотрудничества, которое имеет целью сохранение жизней и остановку российского террора.