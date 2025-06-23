Есть договоренности об усилении ПВО: Зеленский о встрече с премьером Британии

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
17:50 • 9410 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
16:46 • 42775 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Эксклюзив
14:03 • 76217 просмотра
Чернышов заявил, что получил подозрение (видео)
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 113625 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
23 июня, 12:56 • 65786 просмотра
В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув
23 июня, 12:19 • 126125 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности
Эксклюзив
23 июня, 08:45 • 64656 просмотра
Пациенты пока не почувствовали удешевление цен на лекарства, реформы только начинаются – директор БФ «Пациенты Украины»
23 июня, 07:05 • 106476 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
23 июня, 06:23 • 67190 просмотра
Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 95839 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
62%
746мм
Популярные новости
В Краматорске завершили спасательные работы после российского удара: погибли пять человек23 июня, 10:41 • 71631 просмотра
Глава СБУ приоткрыл часть деталей спецоперации "Паутина"23 июня, 12:28 • 62454 просмотра
Украине не грозит радиационное загрязнение после ударов по ядерным объектам Ирана - Госатомрегулирования23 июня, 12:45 • 11935 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА13:36 • 88230 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи14:13 • 39276 просмотра
публикации
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала16:46 • 42773 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА13:36 • 88364 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 113624 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности23 июня, 12:19 • 126124 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 359640 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи14:13 • 39347 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 127401 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 251783 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 123120 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 122719 просмотра
Актуальное
Facebook
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Эль-Паис
Signal

Есть договоренности об усилении ПВО: Зеленский о встрече с премьером Британии

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили развитие оборонного сотрудничества. Достигнуты договоренности по усилению украинской ПВО и совместному производству дронов, а также обсуждены новые санкции против рф.

Есть договоренности об усилении ПВО: Зеленский о встрече с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили развитие оборонного сотрудничества. Есть договоренности по усилению украинской ПВО, передает УНН.

Сегодня была содержательная встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Наша главная задача сейчас – остановить российский террор и принудить россию к миру

- написал Зеленский.

Президент сообщил, что они говорили о развитии оборонного сотрудничества.

Взаимодействие в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи – дополнительное решение о совместном производстве. Я думаю, что оно укрепит обе страны. Отдельное внимание – усилению нашей ПВО. Тоже есть договоренности. Спасибо!

- подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что важный вопрос – введение новых санкций против россии.

Нужно давить на энергетический и банковский сектор, теневой флот, на компании, поставляющие компоненты двойного назначения, которые используются в производстве дронов и ракет, а также на всех, кто задействован в производстве "Орешника". Все, что помогает путину масштабировать производство оружия, должно быть заблокировано

- отметил Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 23 июня Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения сотрудничества, которое имеет целью сохранение жизней и остановку российского террора.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9