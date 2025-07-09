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Канцлер ФРН готує перший візит до Китаю: названо причину

Київ • УНН

 • 333 перегляди

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц планує перший візит до Китаю, щоб пом'якшити відносини після тривалої напруженості. Поїздка, що очікується у жовтні, має символічне значення для підтримки двосторонніх відносин та відновлення контактів.

Канцлер ФРН готує перший візит до Китаю: названо причину

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц планує здійснити свій перший візит до Китаю, що має пом'якшити відносини між країнами після тривалого періоду напруженості. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Очікується, що поїздка глави уряду найбільшої економіки Європи та одного з ключових торговельних партнерів Китаю, матиме символічне значення для підтримки двосторонніх відносин, особливо на тлі загострення торговельних суперечностей між Пекіном і Вашингтоном

Як повідомили джерела Reuters, китайські компанії зацікавлені у збільшенні інвестицій в німецьку економіку, а візит канцлера може сприяти відновленню контактів після періоду напруженості у відносинах з Берліном.

Зазначається, що поїздка може відбутися вже у жовтні цього року, однак наразі її остаточна дата й подробиці залишаються невизначеними та можуть змінитися. Відомо, що главу уряду буде супроводжувати делегація з представників провідних німецьких компаній.

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В агенції нагадали, що візит канцлера відбудеться невдовзі після візиту до Берліна міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, який на початку місяця здійснив європейське турне з метою підготовки саміту між керівництвом Європейського Союзу та Китаю, запланованого на кінець липня.

За інформацією глави МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля, під час зустрічі з Ван Ї обговорювалися питання, зокрема, вторгнення Росії в Україну, ситуація навколо Тайваню і криза на Близькому Сході.

Китай і Німеччина залишаються тісно взаємопов’язаними, зокрема через залежність німецьких виробників автомобілів від Китаю, який є найбільшим у світі як за обсягами виробництва, так і за рівнем споживання.

Відносини між країнами погіршилися за попереднього уряду Німеччини, коли міністр закордонних справ Анналена Бербок неодноразово критикувала Китай, називаючи президента Сі Цзіньпіна "диктатором", а саму країну - "суперником".

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Мерц наразі також дотримується жорсткої публічної лінії у відносинах з Пекіном, але уникає відкритого конфлікту. Раніше цього року він висловлював стурбованість через стратегічну близькість Китаю до Росії та наголошував на необхідності скорочення залежності Німеччини від другої за обсягами економіки світу.

Тим часом президент КНР Сі Цзіньпін закликав канцлера Мерца до поглиблення співпраці та спільного сприяння процесам економічної глобалізації.

Нагадаємо

Німеччина звинуватила Китай у лазерній атаці на німецький літак під час місії ЄС "Eunavfor Aspides" у Червоному морі. Берлін викликав посла Китаю через інцидент, що стався на початку липня.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Анналена Бербок
Ван Ї (політик)
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Європейський Союз
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