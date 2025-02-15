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Лидер ультраправой немецкой партии AfD тайно проводила встречи с послом Китая - СМИ

Лидер ультраправой немецкой партии AfD тайно проводила встречи с послом Китая - СМИ

Киев  •  УНН

 • 7046 просмотра

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Алиса Вайдель, лидер немецкой партии AfD, регулярно проводила частные встречи с послом Китая Ву Кеном. Встречи проходили в его резиденции и совпали с периодом шпионского скандала вокруг AfD.

Лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Алиса Элизабет Вайдель в течение нескольких лет тайно проводила встречи с бывшим послом Китая в Германии Ву Кеном. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Источники внутри AfD сообщили изданию, что Вайдель примерно раз в месяц встречалась с Ву Кеном, который был послом Китая в Германии с 2019 по 2024 год. При этом эти встречи не были внесены в ее календарь и должны были оставаться в тайне, пишет Bild.

В издании отметили, что Ву Кен принимал Вайдель не в посольстве, а в своей частной резиденции в Берлине. Лидер AfD в беседе с Bild признала, что бывала там несколько раз, однако, по ее словам, встречи происходили «возможно, раз в девять месяцев».

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Вайдель объяснила, что после начала полномасштабной войны в Украине хотела получить представление о китайской позиции. Однако конкретных деталей встреч она не раскрыла, сказав лишь, что «китайцы придают большое значение формальностям».

Bild отметило, что встречи лидера AfD и посла Китая по времени совпадали со шпионским скандалом вокруг AfD. В апреле 2024 года генеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника главного кандидата на выборах в Европарламент от AfD Максимилиана Краха.

Спикер по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер назвал встречи Вайдель с китайским послом «очень необычной ситуацией». По его мнению, «это может свидетельствовать о прямом или косвенном влиянии Китая на лидера партии».

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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