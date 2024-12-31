Немецкий вице-канцлер раскрыл истинные мотивы Маска по поддержке AfD

В Германии назвали поддержку Илоном Маском ультраправой партии AfD частью стратегии ослабления Европы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что поддержка американским миллиардером Илоном Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" является частью "логичной и систематической" стратегии, которая направлена на ослабление Европы. По словам Хабека, эти призывы не являются случайными, ведь Европа не способна так жестко регулировать внутриполитические процессы, как это происходит в других частях мира.

Вице-канцлер, подчеркнул, что позиция Маска не обусловлена незнанием, а является частью его стратегической игры. Отметим, что Германия готовится к парламентским выборам, которые состоятся в феврале 2024 года.

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