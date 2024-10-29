Западные лидеры ищут пути к миру, пока Россия усиливает агрессию против Украины и Европы. Ключевую роль в вопросе завершения войны в Украине будет играть Германия, говорится в статье Financial Times, передает УНН.

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Как отмечает Financial Times, западные лидеры открыто стремятся стать посредниками в прекращении огня с кремлем, в частности канцлер Германии Олаф Шольц говорит о «быстром пути к миру».

Но российский диктатор владимир путин, не желая идти на компромисс, усиливает агрессию против Украины, а также ее западных сторонников.

По всей Европе активизировалась враждебная деятельность россии - от пропаганды, саботажа и поджогов до заговоров с целью убийства, причем особое внимание рф уделяет Германии. Один из руководителей немецкой разведки недавно предупредил парламентариев: «Путин будет продолжать испытывать на прочность «красные линии» Запада и еще больше обострять конфронтацию».

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Большинство государств на восточном фланге альянса (а также новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте) выступают за официальное приглашение Киеву вступить в НАТО. Германия, как считается, принадлежит ко второму лагерю (с другими, которые прикрываются ею), а Венгрия и Словакия, в обеих из которых есть прокремлевские лидеры, открыто выступают против.

Теперь немецкая газета сообщает, что Париж и Лондон склоняются к приглашению, и даже администрация Байдена с осторожностью готова рассмотреть эту тему.

Роль Германии является ключевой. В отличие от Бориса Джонсона, который, будучи премьер-министром Великобритании, вечно кутается в мантию Уинстона Черчилля, Шольц - человек глубоко сдержанный, не приемлющий политической театральности и крикливых призывов к судьбе. У него, конечно, есть и другие заботы, такие как рецессия и тот факт, что его непопулярная трехпартийная коалиция, похоже, находится на грани распада. Однако в мрачное время для Украины и Европы на его плечи ложится очень многое