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Німеччина може стати ключовим гравцем у питанні завершення війни в Україні - FT

Київ • УНН

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Німеччина під керівництвом Шольца відіграватиме вирішальну роль у питаннях вступу України до НАТО та припинення війни.

Німеччина може стати ключовим гравцем у питанні завершення війни в Україні - FT

Західні лідери шукають шляхи до миру, поки росія посилює агресію проти України та Європи. Ключову роль у питанні завершення війни в Україні відіграватиме Німеччина, йдеться у статті Financial Times, передає УНН

Деталі 

Як зазначає Financial Times, західні лідери відкрито прагнуть стати посередниками у припиненні вогню з кремлем, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить про "швидший шлях до миру". 

Але російський диктатор  володимир путін, не бажаючи йти на компроміс, посилює агресію проти України, а також її західних прихильників.  

По всій Європі активізувалася ворожа діяльність росії - від пропаганди, саботажу і підпалів до змов з метою вбивства, причому особливу увагу рф приділяє Німеччині. Один із керівників німецької розвідки нещодавно попередив парламентаріїв: "путін продовжуватиме випробовувати на міцність "червоні лінії" Заходу і ще більше загострюватиме конфронтацію".

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Більшість держав на східному фланзі альянсу (а також новий генеральний секретар Нато Марк Рютте)  виступають за офіційне запрошення Києву вступити до НАТО. Німеччина, як вважається, належить до другого табору (з іншими, які прикриваються нею), а Угорщина та Словаччина, в обох з яких є прокремлівські лідери, відкрито виступають проти.

Тепер німецька газета повідомляє, що Париж і Лондон схиляються до запрошення, і навіть адміністрація Байдена з обережністю готова розглянути цю тему. 

Роль Німеччини є ключовою. На відміну від Бориса Джонсона, який, будучи прем'єр-міністром Великої Британії, вічно кутається в мантію Вінстона Черчилля, Шольц - людина глибоко стримана, яка не сприймає політичної театральності та крикливих закликів до долі. У нього, звичайно, є й інші турботи, такі як рецесія і той факт, що його непопулярна трипартійна коаліція, схоже, перебуває на межі розпаду. Проте в похмурий час для України і Європи на його плечі лягає дуже багато чого

- йдеться у статті Financial Times.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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