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Зеленський відповів, чи можна провести другий Саміт миру без виконання пунктів Плану перемоги

Київ • УНН

 • 11659 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна готує другий Саміт миру навіть без виконання пунктів Плану перемоги. Проте він вважає, що без підтримки партнерами цього плану позиції України на саміті будуть слабшими.

Зеленський відповів, чи можна провести другий Саміт миру без виконання пунктів Плану перемоги

Україна готує проведення другого Саміту миру навіть без виконання  пунктів Плану перемоги. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає УНН.

Раніше Зеленський називав План перемоги містком  до успішного проведення другого Саміту миру. 

На запитання, чи означає, що без виконання пунктів Плану перемоги, наприклад, запрошення України до НАТО, не можна буде провести другий Саміт миру, Зеленський відповів: "Ні. Це не так. Ми готуємо Саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому Саміті миру, окрім документа, який підготовлений по всім пунктах щодо формули, щоб там була росія, щоб були представники росії. На мою думку, Україна має бути там сильною". 

Президент вважає, що без підтримки партнерами Плану перемоги позиції України на другому Саміті миру будуть слабкіші.  

Наші позиції на другому Саміті, коли там все буде підготовлено і там будуть представники росії, я вважаю будуть набагато слабкіші (без виконання пунктів Плану перемоги - ред.)

- заявив Зеленський.  

Зеленський попередив, що буде, якщо Україна не посилиться зараз 16.10.24, 14:08 • 13670 переглядiв

Доповнення 

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.

Зокрема, Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. 

Також План перемоги включає зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій росією території України й на території рф – по обʼєктах воєнної інфраструктури – і надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження.  План включає запрошення України в НАТО.

Анна Мурашко

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