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"План перемоги – це місток до успішного проведення другого Саміту миру" - Зеленський на засіданні Європейської ради

Київ • УНН

 • 12280 перегляди

Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської Ради, представивши План перемоги. Він закликав ЄС підтримати Україну та наголосив на важливості єдності для завершення війни.

"План перемоги – це місток до успішного проведення другого Саміту миру" - Зеленський на засіданні Європейської ради

У четвер, 17 жовтня, Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської Ради, де представив План перемоги. Він вказав, що Україна розраховує на підтримку ЄС. За словами лідера держави, План перемоги захистить не лише Україну, передає УНН.

Ми готові покласти План перемоги на ваш стіл і розраховуємо на вашу підтримку. Україна готова до справжньої дипломатії. Але для цього ми маємо бути сильними. Силоміць нав’язане перемир’я замість справедливого миру ніколи не приносило безпеки. Нікому не подобається, коли війна повертається

- заявив Президент.

Він вказав, що єдність, тиск на рф та посилення України є запорукою завершення цієї війни "у спосіб, який не дозволить росії розпочати її знову".

 "План перемоги – це місток до успішного проведення другого Саміту миру. Ви можете допомогти реалізувати це", - наголосив Президент. 

За його словами, це захистить не лише Україну, а й країни Балтії, і Скандинавію, і Польщу, і Балкани – усі регіони, на які росія націлилася.

"Разом ми можемо й маємо наблизити мир", - додав голова держави.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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