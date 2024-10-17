"План победы - это мостик к успешному проведению второго Саммита мира" - Зеленский на заседании Европейского совета

В четверг, 17 октября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского Совета, где представил План победы. Он указал, что Украина рассчитывает на поддержку ЕС. По словам лидера государства, План победы защитит не только Украину, передает УНН.

Мы готовы положить План победы на ваш стол и рассчитываем на вашу поддержку. Украина готова к настоящей дипломатии. Но для этого мы должны быть сильными. Силой навязанное перемирие вместо справедливого мира никогда не приносило безопасности. Никому не нравится, когда война возвращается - заявил Президент.

Он указал, что единство, давление на рф и усиление Украины является залогом завершения этой войны "способом, который не позволит россии начать ее снова".

"План победы - это мостик к успешному проведению второго Саммита мира. Вы можете помочь реализовать это", - подчеркнул Президент.

По его словам, это защитит не только Украину, но и страны Балтии, и Скандинавию, и Польшу, и Балканы - все регионы, на которые россия нацелилась.

"Вместе мы можем и должны приблизить мир", - добавил глава государства.