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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский ответил, можно ли провести второй Саммит мира без выполнения пунктов Плана победы

Зеленский ответил, можно ли провести второй Саммит мира без выполнения пунктов Плана победы

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:36  •  5149 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина готовит второй Саммит мира даже без выполнения пунктов Плана победы. Он считает, что без поддержки партнерами этого плана позиции Украины на саммите будут слабее.

Украина готовит проведение второго Саммита мира даже без выполнения  пунктов Плана победы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета, передает УНН.

Ранее Зеленский называл План победы мостиком  к успешному проведению второго Саммита мира. 

На вопрос, означает ли, что без выполнения пунктов Плана победы, например, приглашение Украины в НАТО, нельзя будет провести второй Саммит мира, Зеленский ответил: «Нет. Это не так. Мы готовим Саммит в любом случае. Просто вопрос, когда все наши партнеры хотят, чтобы на втором Саммите мира, кроме документа, который подготовлен по всем пунктам по формуле, чтобы там была Россия, чтобы были представители России. По моему мнению, Украина должна быть там сильной». 

Президент считает, что без поддержки партнерами Плана победы позиции Украины на втором Саммите мира будут слабее.  

Наши позиции на втором Саммите, когда там все будет подготовлено и там будут представители России, я считаю будут гораздо слабее (без выполнения пунктов Плана победы - ред.)

- заявил Зеленский.  

Зеленский предупредил, что будет, если Украина не усилится сейчас16 октября 2024, 11:08 • 12216 просмотров

Дополнение 

Президент Владимир Зеленский 16 октября обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

В частности, Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания. 

Также План победы включает снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной россией территории Украины и на территории рф - по объектам военной инфраструктуры - и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения.  План включает приглашение Украины в НАТО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
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