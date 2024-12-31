Німецький віце-канцлер розкрив справжні мотиви Маска щодо підтримки AfD

У Німеччині назвали підтримку Ілоном Маском ультраправої партії AfD частиною стратегії ослаблення Європи. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що підтримка американським мільярдером Ілоном Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" є частиною "логічної та систематичної" стратегії, яка спрямована на послаблення Європи. За словами Хабека, ці заклики не є випадковими, адже Європа не здатна так жорстко регулювати внутрішньополітичні процеси, як це відбувається в інших частинах світу.

Віце-канцлер, наголосив, що позиція Маска не обумовлена незнанням, а є частиною його стратегічної гри. Зазначимо, що Німеччина готується до парламентських виборів, що відбудуться в лютому 2024 року.

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