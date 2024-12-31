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Німецький віце-канцлер розкрив справжні мотиви Маска щодо підтримки AfD

Німецький віце-канцлер розкрив справжні мотиви Маска щодо підтримки AfD

Київ • УНН

 • 25203 перегляди

Роберт Хабек заявив, що підтримка Маском ультраправої партії AfD є частиною стратегії послаблення Європи. Віце-канцлер вважає, що це не випадковість, а свідома гра мільярдера.

У Німеччині назвали підтримку Ілоном Маском ультраправої партії AfD частиною стратегії ослаблення Європи. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі 

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що підтримка американським мільярдером Ілоном Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" є частиною "логічної та систематичної" стратегії, яка спрямована на послаблення Європи. За словами Хабека, ці заклики не є випадковими, адже Європа не здатна так жорстко регулювати внутрішньополітичні процеси, як це відбувається в інших частинах світу.

Віце-канцлер, наголосив, що позиція Маска не обумовлена незнанням, а є частиною його стратегічної гри. Зазначимо, що Німеччина готується до парламентських виборів, що відбудуться в лютому 2024 року.

Німеччина може стати ключовим гравцем у питанні завершення війни в Україні - FT29.10.24, 10:38 • 15975 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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