AfD наступає на п'яти: опитування показало зниження підтримки Мерца напередодні літніх канікул уряду

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц іде на літні канікули з незначною підтримкою населення. При цьому опитування YouGov, проведене для Німецького прес-агентства, демонструє подальше зміцнення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD), пише УНН з посиланням на NTV.

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Невдовзі після вступу на посаду в травні Мерц заявив у урядовій заяві в Бундестазі:

Я хочу, щоб ви, дорогі громадяни нашої країни, відчули це вже цього літа: тут справи повільно змінюються на краще; досягається прогрес

Схвалення заяви канцлера кілька днів тому про те, що це один з найкращих федеральних урядів за останні десятиліття, також обмежене:

Лише 17% повністю або частково погоджуються, тоді як 71% частково не погоджуються або взагалі не погоджуються.

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Варто звернути увагу, що задоволеність вища серед прихильників ХДС/ХСС:

54% бачать покращення ситуації в країні;

11% бачать погіршення;

28% не бачать змін.

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Однак, похвала Мерца цьому уряду як одному з найкращих за десятиліття не повністю поділяється прихильниками ХДС та ХСС:

44% частково погоджуються;

41% частково не погоджується.

Можливим фактором, який послаблює позитивні настрої, могло бути рішення коаліції спочатку запровадити оголошене зниження податку на електроенергію лише для певних компаній та сільського господарства з фінансових причин, а приватні домогосподарства залишити поза увагою.

69% не погоджуються з цим;

лише 23% вважають це рішення правильним.

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Німці розділилися в думках щодо того, чи зможе новий уряд, який перебуває при владі два з половиною місяці, стримувати ультраправу "Альтернативу для Німеччини" (AfD) у довгостроковій перспективі, з незначним промерцівським ухилом.

31% очікує, що ХДС/ХСС випереджатиме AfD в опитуваннях наприкінці його терміну;

26% очікують, що ХДС/ХСС та AfD будуть приблизно нарівні;

ще 26% очікують, що AfD буде лідером.

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