AfD наступає на п'яти: опитування показало зниження підтримки Мерца напередодні літніх канікул уряду
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц йде на літні канікули з низькою підтримкою населення. Опитування YouGov показує подальше зміцнення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD).
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц іде на літні канікули з незначною підтримкою населення. При цьому опитування YouGov, проведене для Німецького прес-агентства, демонструє подальше зміцнення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD), пише УНН з посиланням на NTV.
Деталі
Невдовзі після вступу на посаду в травні Мерц заявив у урядовій заяві в Бундестазі:
Я хочу, щоб ви, дорогі громадяни нашої країни, відчули це вже цього літа: тут справи повільно змінюються на краще; досягається прогрес
Схвалення заяви канцлера кілька днів тому про те, що це один з найкращих федеральних урядів за останні десятиліття, також обмежене:
Лише 17% повністю або частково погоджуються, тоді як 71% частково не погоджуються або взагалі не погоджуються.
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Варто звернути увагу, що задоволеність вища серед прихильників ХДС/ХСС:
- 54% бачать покращення ситуації в країні;
- 11% бачать погіршення;
- 28% не бачать змін.
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Однак, похвала Мерца цьому уряду як одному з найкращих за десятиліття не повністю поділяється прихильниками ХДС та ХСС:
- 44% частково погоджуються;
- 41% частково не погоджується.
Можливим фактором, який послаблює позитивні настрої, могло бути рішення коаліції спочатку запровадити оголошене зниження податку на електроенергію лише для певних компаній та сільського господарства з фінансових причин, а приватні домогосподарства залишити поза увагою.
- 69% не погоджуються з цим;
- лише 23% вважають це рішення правильним.
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Німці розділилися в думках щодо того, чи зможе новий уряд, який перебуває при владі два з половиною місяці, стримувати ультраправу "Альтернативу для Німеччини" (AfD) у довгостроковій перспективі, з незначним промерцівським ухилом.
- 31% очікує, що ХДС/ХСС випереджатиме AfD в опитуваннях наприкінці його терміну;
- 26% очікують, що ХДС/ХСС та AfD будуть приблизно нарівні;
- ще 26% очікують, що AfD буде лідером.
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