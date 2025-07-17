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Німеччина відхилила план бюджету ЄС, який передбачав 100 млрд євро для України - Politico

Київ • УНН

 • 2738 перегляди

Німецький уряд висловив незгоду з пропозицією Єврокомісії щодо бюджету ЄС, який передбачав 100 млрд євро допомоги Україні. Берлін вважає неприйнятним збільшення бюджету, коли країни-члени консолідують власні бюджети.

Німеччина відхилила план бюджету ЄС, який передбачав 100 млрд євро для України - Politico

Німецький уряд висловив різку незгоду з пропозицією щодо бюджету Європейського Союзу, наступного дня після того, як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила план у Брюсселі. У ньому передбачалося виділення 100 млрд євро допомоги для України, пише УНН з посиланням на Politico.

Всеохопне збільшення бюджету ЄС є неприйнятним у той час, коли всі держави-члени докладають значних зусиль для консолідації своїх національних бюджетів. Тому ми не зможемо прийняти пропозицію Комісії

- заявив Стефан Корнеліус, речник уряду канцлера Фрідріха Мерца в Берліні пізно в середу.

Комісія запропонувала центральний бюджет ЄС у розмірі 1,816 трильйона євро на семирічний період з 2028 року. Ця цифра означала б значне збільшення купівельної спроможності ЄС порівняно з чинним бюджетом, який діє з 2021 року.

Комісія, серед іншого, представила три нові податки, спрямовані на електровідходи, тютюнові вироби та компанії з високим оборотом, для погашення постковідного боргу, який, за оцінками, коштуватиме від 25 до 30 мільярдів євро на рік.

Ми також не підтримуємо додаткове оподаткування компаній, запропоноване Європейською комісією. Ми повинні зберегти підхід Комісії до реформ та зосередження бюджету на нових пріоритетах. Цей курс є правильним, щоб зробити Європу сильною в майбутньому

- сказав Корнеліус у Берліні.

Мерц неодноразово наголошував, що, з точки зору Берліна, витрати ЄС мають стати ефективнішими, а не збільшувати загальний обсяг коштів.

Ми повинні реорганізувати пріоритети в європейському бюджеті. Додаткові завдання не завжди можуть бути пов’язані з додатковими витратами... і це складне завдання, з яким ми зараз стикаємося

- заявив Мерц.

Бюджет потребує схвалення всіх країн ЄС та Європейського парламенту до 2027 року.

Нагадаємо

Європейська комісія представила пропозицію щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро. З цієї суми 100 мільярдів євро планується виділити на допомогу Україні для підтримку відновлення та шляху до членства в ЄС.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Європейський парламент
Європейська комісія
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Брюссель
Німеччина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
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