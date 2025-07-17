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Германия отклонила план бюджета ЕС, предусматривающий 100 млрд евро для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 1852 просмотра

Правительство Германии выразило несогласие с предложением Еврокомиссии по бюджету ЕС, который предусматривал 100 млрд евро помощи Украине. Берлин считает неприемлемым увеличение бюджета, когда страны-члены консолидируют собственные бюджеты.

Германия отклонила план бюджета ЕС, предусматривающий 100 млрд евро для Украины - Politico

Правительство Германии выразило резкое несогласие с предложением по бюджету Европейского Союза, на следующий день после того, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план в Брюсселе. В нем предполагалось выделение 100 млрд евро помощи для Украины, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Всеобъемлющее увеличение бюджета ЕС неприемлемо в то время, когда все государства-члены прилагают значительные усилия для консолидации своих национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем принять предложение Комиссии

- заявил Штефан Корнелиус, представитель правительства канцлера Фридриха Мерца в Берлине поздно вечером в среду.

Комиссия предложила центральный бюджет ЕС в размере 1,816 триллиона евро на семилетний период с 2028 года. Эта цифра означала бы значительное увеличение покупательной способности ЕС по сравнению с действующим бюджетом, который действует с 2021 года.

Комиссия, среди прочего, представила три новых налога, направленных на электроотходы, табачные изделия и компании с высоким оборотом, для погашения постковидного долга, который, по оценкам, будет стоить от 25 до 30 миллиардов евро в год.

Мы также не поддерживаем дополнительное налогообложение компаний, предложенное Европейской комиссией. Мы должны сохранить подход Комиссии к реформам и сосредоточение бюджета на новых приоритетах. Этот курс является правильным, чтобы сделать Европу сильной в будущем

- сказал Корнелиус в Берлине.

Мерц неоднократно подчеркивал, что, с точки зрения Берлина, расходы ЕС должны стать эффективнее, а не увеличивать общий объем средств.

Мы должны реорганизовать приоритеты в европейском бюджете. Дополнительные задачи не всегда могут быть связаны с дополнительными расходами... и это сложная задача, с которой мы сейчас сталкиваемся

- заявил Мерц.

Бюджет требует одобрения всех стран ЕС и Европейского парламента до 2027 года.

Напомним

Европейская комиссия представила предложение по бюджету ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллионов евро. Из этой суммы 100 миллиардов евро планируется выделить на помощь Украине для поддержки восстановления и пути к членству в ЕС.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Европейский парламент
Европейская комиссия
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Брюссель
Германия
Урсула фон дер Ляйен
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