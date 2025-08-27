Більшість німців підтримують територіальні поступки України для миру - опитування

Під час останнього опитування в Німеччині понад половину громадян цієї країни заявили, що Україна має поступитися своїми територіями, щоб досягнути миру у війні із росією. Найбільше таку позицію підтримують виборці правопопулістської партії AfD. Про це повідомляє Die Welt, пише УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням соціологічного інституту Forsa для телеканалів RTL/ntv, більше як половина опитаних, а саме – 52% німців заявили, що Україні варто поступитися деякими територіями, щоб закінчити війну з рф та підписати мирну угоду. Найвищий рівень підтримки цього сценарію зафіксований серед прихильників "Альтернативи для Німеччини" – 72%.

Виборці інших партій проголосували щодо цього питання по-іншому, а саме: 48% прихильників СДПН та 43% симпатиків ХДС/ХСС погоджуються з поступками, тоді як решта виступають проти.

Дослідження проведене 18–19 серпня серед 1002 респондентів.

Нагадаємо

Радник президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки. Київ вимагає автоматичних механізмів безпеки, а не лише декларацій союзників.

Президент Зеленський заявив, що Україна не подарує свою землю окупантам.