Большинство немцев поддерживают территориальные уступки Украины ради мира - опрос

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Более половины немцев считают, что Украина должна уступить территории ради мира. Больше всего эту позицию поддерживают избиратели правопопулистской партии AfD.

Большинство немцев поддерживают территориальные уступки Украины ради мира - опрос

Во время последнего опроса в Германии более половины граждан этой страны заявили, что Украина должна уступить свои территории, чтобы достичь мира в войне с россией. Больше всего такую позицию поддерживают избиратели правопопулистской партии AfD. Об этом сообщает Die Welt, пишет УНН.

Детали

Согласно опросу социологического института Forsa для телеканалов RTL/ntv, более половины опрошенных, а именно – 52% немцев заявили, что Украине стоит уступить некоторые территории, чтобы закончить войну с рф и подписать мирное соглашение. Самый высокий уровень поддержки этого сценария зафиксирован среди сторонников "Альтернативы для Германии" – 72%.

Избиратели других партий проголосовали по этому вопросу по-другому, а именно: 48% сторонников СДПГ и 43% симпатиков ХДС/ХСС соглашаются с уступками, тогда как остальные выступают против.

Исследование проведено 18–19 августа среди 1002 респондентов.

Напомним

Советник президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки. Киев требует автоматических механизмов безопасности, а не только деклараций союзников.

Президент Зеленский заявил, что Украина не подарит свою землю оккупантам.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Германия
Украина