Нецелесообразные расходы: в Германии предлагают отменить праздничный День Реформации из-за экономического кризиса
В Германии политики и Экономический союз ставят под сомнение целесообразность Дня Реформации как нерабочего дня, ссылаясь на экономический кризис. Однако существуют и те, кто выступает за сохранение или даже расширение количества праздничных дней.
В Германии ряд политиков и представительство Экономического союза (MIT) ставят под сомнение День Реформации как нерабочий праздничный день. Среди причин указываются условия экономического кризиса и необязательные праздничные события, снижающие производительность в непростых условиях современности. Есть также те, кто против сокращения праздничных событий. Передает УНН со ссылкой на Table.Media, KNA и Welt.
Детали
В Германии разворачивается дискуссия: лидер Левой партии Ян ван Акен призывает сделать День Реформации национальным государственным праздником. А политик ХДС Гитта Коннеманн, федеральный председатель профсоюза Mittelstands-und Wirtschaftsunion (MIT), считает нецелесообразной такую инициативу.
Представительница ХДС отмечает, что было бы замечательно вдохнуть новую жизнь в этот день, но пока этого нет.
я не думаю, что религиозные праздники должны использоваться как повод для отдыха
"В условиях экономического кризиса стране стоит задуматься, можем ли мы позволить себе то, что снижает производительность", - добавила Коннеманн.
Лидер Левой партии Ян ван Акен наоборот поддерживает то, чтобы День Реформации 31 октября стал национальным государственным праздником в ФРГ.
Я не думаю, что нам нужно меньше праздников, а больше. Многие люди полностью истощены и выгорели. Вот почему День Реформации и День Тела Христова должны быть государственными праздниками для всех по всей Германии
Евангелическая церковь Германии (EKD) выступает против призывов отменить День Реформации как государственный праздник.
День Реформации — это гораздо больше, чем церковный праздник
