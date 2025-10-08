Нецелесообразные расходы: в Германии предлагают отменить праздничный День Реформации из-за экономического кризиса

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
13:46 • 12715 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 24810 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 25018 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 26072 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 24026 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 21358 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 19365 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21791 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19623 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17781 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4м/с
98%
749мм
Популярные новости
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 46997 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 26776 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto8 октября, 09:38 • 18989 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 18272 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 14723 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 12715 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 24810 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 14731 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 25018 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 18281 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 30 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 26784 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 43027 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 45880 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 97209 просмотра
Актуальное
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

Нецелесообразные расходы: в Германии предлагают отменить праздничный День Реформации из-за экономического кризиса

Киев • УНН

 • 772 просмотра

В Германии политики и Экономический союз ставят под сомнение целесообразность Дня Реформации как нерабочего дня, ссылаясь на экономический кризис. Однако существуют и те, кто выступает за сохранение или даже расширение количества праздничных дней.

Нецелесообразные расходы: в Германии предлагают отменить праздничный День Реформации из-за экономического кризиса

В Германии ряд политиков и представительство Экономического союза (MIT) ставят под сомнение День Реформации как нерабочий праздничный день. Среди причин указываются условия экономического кризиса и необязательные праздничные события, снижающие производительность в непростых условиях современности. Есть также те, кто против сокращения праздничных событий. Передает УНН со ссылкой на Table.Media, KNA и Welt.

Детали

В Германии разворачивается дискуссия: лидер Левой партии Ян ван Акен призывает сделать День Реформации национальным государственным праздником. А политик ХДС Гитта Коннеманн, федеральный председатель профсоюза Mittelstands-und Wirtschaftsunion (MIT), считает нецелесообразной такую инициативу. 

Представительница ХДС отмечает, что было бы замечательно вдохнуть новую жизнь в этот день, но пока этого нет.

я не думаю, что религиозные праздники должны использоваться как повод для отдыха

- подчеркнула протестантская депутат Бундестага в подкасте Table.Briefings на портале Table.Media

"В условиях экономического кризиса стране стоит задуматься, можем ли мы позволить себе то, что снижает производительность", - добавила Коннеманн.

Лидер Левой партии Ян ван Акен наоборот поддерживает то, чтобы День Реформации 31 октября стал национальным государственным праздником в ФРГ.

Я не думаю, что нам нужно меньше праздников, а больше. Многие люди полностью истощены и выгорели. Вот почему День Реформации и День Тела Христова должны быть государственными праздниками для всех по всей Германии

- отметил в интервью Католическому информационному агентству (KNA) ван Акен

Евангелическая церковь Германии (EKD) выступает против призывов отменить День Реформации как государственный праздник.

День Реформации — это гораздо больше, чем церковный праздник

-  сказал представитель EKD KNA.

Напомним

В ФРГ популярность канцлера Фридриха Мерца немного снижается. 32% опрошенных говорят, что недовольны именно Мерцем, а 38% - работой его правительства.

Игорь Тележников

Новости Мира
Христианско-демократический союз Германии
Германия