$41.760.01
48.370.10
ukenru
10:10 • 2002 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 5458 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 4692 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
07:25 • 12530 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 14865 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 22365 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 14002 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 13466 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 20969 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 30980 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
87%
747мм
Популярные новости
Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины23 октября, 01:11 • 20333 просмотра
Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые23 октября, 01:30 • 18709 просмотра
В Перу объявили чрезвычайное положениеVideo23 октября, 03:07 • 18146 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto05:57 • 11153 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 4658 просмотра
публикации
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 2002 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 5458 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto07:21 • 22365 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 4848 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 51668 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ульф Кристерссон
Кайя Каллас
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 28577 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 48551 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 62533 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 71309 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 60809 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Тесла Модель Y
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью

Киев • УНН

 • 5482 просмотра

Осень становится популярным временем для отдыха в Украине и за границей из-за снижения цен и мягкой погоды. Карпаты, Львовщина и Закарпатье остаются лидерами внутреннего туризма, а Турция и Египет – среди зарубежных направлений.

Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью

Многие украинцы ошибочно полагают, что для отпусков или короткого отдыха лучше всего выбирать лето или зиму. Однако это ошибочное суждение, ведь даже поздняя осень может предложить невероятные места и локации, которые помогут перезагрузиться, провести время радостно и с пользой. Где украинцы смогут отдохнуть в осеннее время года - рассказываем в материале УНН.

Как провести отпуск осенью

Этот период очень хорош для отдыха в том смысле, что наступает время, как его называют, "бюджетного отдыха". Это не пик сезона, уже закончились школьные летние каникулы. Поэтому цены в некоторых местах отдыха становятся ниже. Поэтому многие люди выбирают осень, потому что это более дешевый отдых. Особенно октябрь очень красивое время года. Многим нравится, что нет жары и наступает мягкая погода, без палящего солнца, но с проблесками

- специалист по туристической индустрии Устина Пилипенко.

Пилипенко подчеркнула, что несмотря на осеннее время года, традиционно наиболее популярным местом отдыха в пределах Украины остаются Карпаты и Львовщина. В первую очередь это связано с оздоровительными процедурами.

Отдых в Карпатах осенью

Курортной и рекреационной "меккой" остаются Карпаты. В это время это не лыжный отдых, который, кстати, меньше любят люди старшего поколения, а время активного туризма или оздоровительного. Очень большой спрос на поездки в Трускавец, на Поляну Закарпатской области, в Сходницу, где люди совмещают отдых с оздоровительными процедурами – пьют воду, что очень полезно, и наслаждаются тишиной

- объяснила Пилипенко.

Устина Пилипенко также добавила, что важной причиной популярности Карпат и Закарпатья, как мест для отдыха, является относительная безопасность этого региона, который российские захватчики обстреливают не так часто, как другие области.  

Хочу отметить, что Закарпатье остается самым спокойным регионом Украины. Обстрелов там меньше всего. Ужгород вообще ни разу не обстреливался с начала войны. Поэтому этот регион актуален для тех, кто очень устал от обстрелов, бессонных ночей. Даже без воды, без каких-либо оздоровительных процедур просто поехать отдохнуть на Закарпатье будет очень полезно. Набраться сил

- подчеркнула специалист по туризму.

Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления19.09.25, 15:05 • 82864 просмотра

Где еще можно провести отпуск осенью

Пилипенко также добавила, что такие города, как Львов, Каменец-Подольский, Тернополь и другие остаются популярными среди туристов во все времена года.

Это отличные места для тех, кто любит походить, посмотреть архитектуру, побывать в кафе, музеях. То есть это для тех, кто любит больше культурный отдых

- рассказала Пилипенко.

Также, по словам Пилипенко, есть отличные локации для отдыха тех людей, которые не любят большого скопления людей и стремятся к отдыху в тишине. Здесь также большую роль играют туристические локации именно на Закарпатье. Стоит учитывать, что осенью здесь наблюдается сезонное падение цен. 

Есть люди, которые не любят курорты, большие скопления людей, толпы. Таким людям можно предложить очаги локального туризма. Например, есть в Закарпатской области село Калачава, село Десяти музеев. Там очень живописная местность. Для тех, кто любит пешие прогулки, прекрасно проложены маршруты. И вообще очень тихо, интересно и спокойно. Известны курорты на Закарпатье, где можно лечиться на источниках. И сейчас тоже очень выгодно туда ехать, потому что там начинается сезонный ценопад

- рассказала Пилипенко.

Тем, кто не хочет ехать далеко, Пилипенко посоветовала обратить внимание на козьи фермы, которые могут стать отличным местом для воскресного отдыха вместе с детьми. Они дают возможность не только весело провести время с животными, но и попробовать разнообразные вкусности, прежде всего разнообразную молочную продукцию.

Не все хотят ехать далеко, поскольку это затратно, и у нас сейчас проблемы с сообщением поездов из-за обстрелов. Поэтому я очень советую поискать локации, которые есть возле больших городов. Очень популярны козьи фермы, где предлагают воскресный отдых, куда можно приехать, посмотреть экскурсию и в то же время это хорошие места, куда можно поехать с детьми, погулять, купить органические крафтовые сыры и вообще хорошо провести время

- рассказала Пилипенко.

Нецелесообразные расходы: в Германии предлагают отменить праздничный День Реформации из-за экономического кризиса08.10.25, 18:09 • 3592 просмотра

Также специалист по туризму также рассказала, что в Винницкой области есть очень много уютных усадеб для тех, кто хочет уединиться, побыть в тишине, почитать, провести время в очень тихой обстановке и побыть подальше от цивилизации.

Это тоже очень востребовано, потому что люди устают от новостей, от обстрелов, и от войны

- объяснила Пилипенко.

Напоследок Пилипенко посоветовала тем украинцам, которые живут не в Киеве, совершать поездки выходного дня в столицу. Осенний Киев отличается особой красотой и всегда будет чем себя развлечь, или же полюбоваться городскими пейзажами. Впрочем, о живописных местах за городом тоже не стоит пренебрегать.

Сейчас наибольший спрос на живописные места где-то за городом, поскольку очень красивое время года. Поэтому предлагаю поехать куда-нибудь, где есть лес, река, красивые пейзажи. Ту же Бакоту Хмельницкой области. Там необычайно красивые пейзажи

- добавила Пилипенко.

Отдых осенью за границей

Что касается отдыха за границей, то, по словам Устины Пилипенко, наибольшей популярностью среди украинцев и дальше пользуются такие страны, как Турция и Египет. Также все больше наших соотечественников выбирают для отдыха более экзотические страны – Тунис или Бали.   

Сейчас наступает очень удачный сезон для пляжного отдыха в традиционных местах, поскольку спала жара. Немного упали цены в традиционных местах отдыха на море – Египет, Турция. Кто имеет больше денег – может поехать в объединенные арабские эмираты. Пользуются спросом и более экзотические для нас страны, как Тунис, Бали. Все эти направления остаются открытыми для украинцев

- объяснила Пилипенко.

Традиционно, многие украинцы посещают страны Европы. Впрочем, здесь важно принимать во внимание время, затраченное на дорогу, ведь авиасообщение отсутствует. Если ехать отдыхать в Европу, то лучше планировать как минимум неделю отдыха, чтобы не провести большую часть выделенного на путешествие времени в дороге.

Очень много людей ездит в Европу. Сейчас много автобусных экскурсий. Но хочу заметить, чем сейчас все-таки чем больше привлекательны путешествия по Украине – потому что за границу украинцам ехать труднее. Нет авиационного сообщения, поэтому работа занимает много времени. Это во-первых. А во-вторых она очень утомляет. Поэтому если уж ехать куда-то, на отдых за границу, то надо взвешивать, что дорога туда обратно будет нелегкой. Если уж решили поехать, то желательно выбираться хотя бы на неделю. Чтобы ваш отдых не происходил столько же дней, сколько и дорога

- подытожила Устина Пилипенко.

Более 327 тысяч детей оздоровились и отдохнули в этом году02.10.25, 01:21 • 2697 просмотров

Павел Зинченко

Обществопубликации
Война в Украине
Одиночество
Львовская область
Хмельницкая область
Винницкая область
Закарпатская область
Тунис
Карпатские горы
Европа
Бали
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Египет
Украина
Каменец-Подольский
Ужгород
Тернополь
Львов
Киев