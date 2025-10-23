Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью

Многие украинцы ошибочно полагают, что для отпусков или короткого отдыха лучше всего выбирать лето или зиму. Однако это ошибочное суждение, ведь даже поздняя осень может предложить невероятные места и локации, которые помогут перезагрузиться, провести время радостно и с пользой. Где украинцы смогут отдохнуть в осеннее время года - рассказываем в материале УНН.

Как провести отпуск осенью

Этот период очень хорош для отдыха в том смысле, что наступает время, как его называют, "бюджетного отдыха". Это не пик сезона, уже закончились школьные летние каникулы. Поэтому цены в некоторых местах отдыха становятся ниже. Поэтому многие люди выбирают осень, потому что это более дешевый отдых. Особенно октябрь очень красивое время года. Многим нравится, что нет жары и наступает мягкая погода, без палящего солнца, но с проблесками - специалист по туристической индустрии Устина Пилипенко.

Пилипенко подчеркнула, что несмотря на осеннее время года, традиционно наиболее популярным местом отдыха в пределах Украины остаются Карпаты и Львовщина. В первую очередь это связано с оздоровительными процедурами.

Отдых в Карпатах осенью

Курортной и рекреационной "меккой" остаются Карпаты. В это время это не лыжный отдых, который, кстати, меньше любят люди старшего поколения, а время активного туризма или оздоровительного. Очень большой спрос на поездки в Трускавец, на Поляну Закарпатской области, в Сходницу, где люди совмещают отдых с оздоровительными процедурами – пьют воду, что очень полезно, и наслаждаются тишиной - объяснила Пилипенко.

Устина Пилипенко также добавила, что важной причиной популярности Карпат и Закарпатья, как мест для отдыха, является относительная безопасность этого региона, который российские захватчики обстреливают не так часто, как другие области.

Хочу отметить, что Закарпатье остается самым спокойным регионом Украины. Обстрелов там меньше всего. Ужгород вообще ни разу не обстреливался с начала войны. Поэтому этот регион актуален для тех, кто очень устал от обстрелов, бессонных ночей. Даже без воды, без каких-либо оздоровительных процедур просто поехать отдохнуть на Закарпатье будет очень полезно. Набраться сил - подчеркнула специалист по туризму.

Где еще можно провести отпуск осенью

Пилипенко также добавила, что такие города, как Львов, Каменец-Подольский, Тернополь и другие остаются популярными среди туристов во все времена года.

Это отличные места для тех, кто любит походить, посмотреть архитектуру, побывать в кафе, музеях. То есть это для тех, кто любит больше культурный отдых - рассказала Пилипенко.

Также, по словам Пилипенко, есть отличные локации для отдыха тех людей, которые не любят большого скопления людей и стремятся к отдыху в тишине. Здесь также большую роль играют туристические локации именно на Закарпатье. Стоит учитывать, что осенью здесь наблюдается сезонное падение цен.

Есть люди, которые не любят курорты, большие скопления людей, толпы. Таким людям можно предложить очаги локального туризма. Например, есть в Закарпатской области село Калачава, село Десяти музеев. Там очень живописная местность. Для тех, кто любит пешие прогулки, прекрасно проложены маршруты. И вообще очень тихо, интересно и спокойно. Известны курорты на Закарпатье, где можно лечиться на источниках. И сейчас тоже очень выгодно туда ехать, потому что там начинается сезонный ценопад - рассказала Пилипенко.

Тем, кто не хочет ехать далеко, Пилипенко посоветовала обратить внимание на козьи фермы, которые могут стать отличным местом для воскресного отдыха вместе с детьми. Они дают возможность не только весело провести время с животными, но и попробовать разнообразные вкусности, прежде всего разнообразную молочную продукцию.

Не все хотят ехать далеко, поскольку это затратно, и у нас сейчас проблемы с сообщением поездов из-за обстрелов. Поэтому я очень советую поискать локации, которые есть возле больших городов. Очень популярны козьи фермы, где предлагают воскресный отдых, куда можно приехать, посмотреть экскурсию и в то же время это хорошие места, куда можно поехать с детьми, погулять, купить органические крафтовые сыры и вообще хорошо провести время - рассказала Пилипенко.

Также специалист по туризму также рассказала, что в Винницкой области есть очень много уютных усадеб для тех, кто хочет уединиться, побыть в тишине, почитать, провести время в очень тихой обстановке и побыть подальше от цивилизации.

Это тоже очень востребовано, потому что люди устают от новостей, от обстрелов, и от войны - объяснила Пилипенко.

Напоследок Пилипенко посоветовала тем украинцам, которые живут не в Киеве, совершать поездки выходного дня в столицу. Осенний Киев отличается особой красотой и всегда будет чем себя развлечь, или же полюбоваться городскими пейзажами. Впрочем, о живописных местах за городом тоже не стоит пренебрегать.

Сейчас наибольший спрос на живописные места где-то за городом, поскольку очень красивое время года. Поэтому предлагаю поехать куда-нибудь, где есть лес, река, красивые пейзажи. Ту же Бакоту Хмельницкой области. Там необычайно красивые пейзажи - добавила Пилипенко.

Отдых осенью за границей

Что касается отдыха за границей, то, по словам Устины Пилипенко, наибольшей популярностью среди украинцев и дальше пользуются такие страны, как Турция и Египет. Также все больше наших соотечественников выбирают для отдыха более экзотические страны – Тунис или Бали.

Сейчас наступает очень удачный сезон для пляжного отдыха в традиционных местах, поскольку спала жара. Немного упали цены в традиционных местах отдыха на море – Египет, Турция. Кто имеет больше денег – может поехать в объединенные арабские эмираты. Пользуются спросом и более экзотические для нас страны, как Тунис, Бали. Все эти направления остаются открытыми для украинцев - объяснила Пилипенко.

Традиционно, многие украинцы посещают страны Европы. Впрочем, здесь важно принимать во внимание время, затраченное на дорогу, ведь авиасообщение отсутствует. Если ехать отдыхать в Европу, то лучше планировать как минимум неделю отдыха, чтобы не провести большую часть выделенного на путешествие времени в дороге.

Очень много людей ездит в Европу. Сейчас много автобусных экскурсий. Но хочу заметить, чем сейчас все-таки чем больше привлекательны путешествия по Украине – потому что за границу украинцам ехать труднее. Нет авиационного сообщения, поэтому работа занимает много времени. Это во-первых. А во-вторых она очень утомляет. Поэтому если уж ехать куда-то, на отдых за границу, то надо взвешивать, что дорога туда обратно будет нелегкой. Если уж решили поехать, то желательно выбираться хотя бы на неделю. Чтобы ваш отдых не происходил столько же дней, сколько и дорога - подытожила Устина Пилипенко.

