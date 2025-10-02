$41.140.18
17:49
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 19510 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 29121 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 22838 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 39689 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 24201 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22252 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54581 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41446 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32421 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Более 327 тысяч детей оздоровились и отдохнули в этом году

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский сообщил, что по состоянию на 1 сентября 2025 года 327 362 ребенка оздоровлены и охвачены отдыхом, из них 211 801 ребенок из льготных категорий. До конца 2025 года еще 6 103 ребенка льготных категорий планируется направить в детский центр "Артек".

Более 327 тысяч детей оздоровились и отдохнули в этом году

По состоянию на 01.09.2025 оздоровлено и охвачено отдыхом 327 362 ребенка, из них 211 801 ребенок из числа льготных категорий. Об этом сообщил Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский, информирует УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по делам детей

Детали

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2025 года, из 211 801 ребенка льготных категорий услуги по оздоровлению и отдыху получили, в частности:

  • 46 731 ребенок участников боевых действий;
    • 36 680 детей из многодетных семей;
      • 30 084 талантливых и одаренных детей – победители международных, всеукраинских, областных, городских, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, отличники учебы, лидеры детских общественных организаций;
        • 24 155 детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица;
          • 10 718 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
            • 8 221 ребенок, один из родителей которых погиб (пропал без вести) или умер как защитник государства от российской агрессии;
              • дети других категорий – 55 212 человек.

                Эти дети — приоритет государственной политики. Они как будущее нашей страны нуждаются в комплексной помощи в становлении: от доступа к качественному образованию и медицинским услугам, наставничества, социального сопровождения, до отдыха и оздоровления

                - подчеркнул Петр Добромильский.

                Кроме того, в течение 2025 года в Международном детском центре "Артек" запланировано провести 12 оздоровительных тематических смен.

                До конца 2025 года на оздоровление в детский центр "Артек" планируется направить еще 6 103 ребенка льготных категорий

                - говорится в сообщении ведомства.

                Справка

                На сегодняшний день в Украине насчитывается 2 475 детских учреждений оздоровления и отдыха, которые предоставляют оздоровительные и досуговые услуги в 2025 году. Из них:

                • учреждений оздоровления – 52 (загородных – 32, санаторного типа – 16, детских центров – 4);
                  • учреждений отдыха – 2423 (с дневным пребыванием – 2366, загородных – 16, труда и отдыха – 17, палаточных городков – 24)
                    • Финансовое обеспечение на подготовку и проведение оздоровительной кампании в 2025 году по состоянию на 1 сентября 2025 года составляет 893 327,1 тыс. грн. Из них:
                      • из областных бюджетов – 123 765,7 тыс. грн;
                        • из местных бюджетов – 769 561,4 тыс. грн.

                          Напомним

                          Министерство социальной политики сообщило, что 2280 детей из многодетных семей, с инвалидностью и ВПЛ оздоровились по программе "еОздоровление" в 2024 году. Проект позволил родителям выбирать лучшие условия для своих детей, привлекая 17 учреждений в разных регионах.

