Более 327 тысяч детей оздоровились и отдохнули в этом году

По состоянию на 01.09.2025 оздоровлено и охвачено отдыхом 327 362 ребенка, из них 211 801 ребенок из числа льготных категорий. Об этом сообщил Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский, информирует УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по делам детей.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2025 года, из 211 801 ребенка льготных категорий услуги по оздоровлению и отдыху получили, в частности:

46 731 ребенок участников боевых действий;

36 680 детей из многодетных семей;

30 084 талантливых и одаренных детей – победители международных, всеукраинских, областных, городских, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, отличники учебы, лидеры детских общественных организаций;

24 155 детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица;

10 718 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

8 221 ребенок, один из родителей которых погиб (пропал без вести) или умер как защитник государства от российской агрессии;

дети других категорий – 55 212 человек.

Эти дети — приоритет государственной политики. Они как будущее нашей страны нуждаются в комплексной помощи в становлении: от доступа к качественному образованию и медицинским услугам, наставничества, социального сопровождения, до отдыха и оздоровления - подчеркнул Петр Добромильский.

Кроме того, в течение 2025 года в Международном детском центре "Артек" запланировано провести 12 оздоровительных тематических смен.

До конца 2025 года на оздоровление в детский центр "Артек" планируется направить еще 6 103 ребенка льготных категорий - говорится в сообщении ведомства.

Справка

На сегодняшний день в Украине насчитывается 2 475 детских учреждений оздоровления и отдыха, которые предоставляют оздоровительные и досуговые услуги в 2025 году. Из них:

учреждений оздоровления – 52 (загородных – 32, санаторного типа – 16, детских центров – 4);

учреждений отдыха – 2423 (с дневным пребыванием – 2366, загородных – 16, труда и отдыха – 17, палаточных городков – 24)

Финансовое обеспечение на подготовку и проведение оздоровительной кампании в 2025 году по состоянию на 1 сентября 2025 года составляет 893 327,1 тыс. грн. Из них:

из областных бюджетов – 123 765,7 тыс. грн;

из местных бюджетов – 769 561,4 тыс. грн.

Напомним

Министерство социальной политики сообщило, что 2280 детей из многодетных семей, с инвалидностью и ВПЛ оздоровились по программе "еОздоровление" в 2024 году. Проект позволил родителям выбирать лучшие условия для своих детей, привлекая 17 учреждений в разных регионах.

