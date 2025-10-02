Понад 327 тисяч дітей оздоровились та відпочили в цьому році

Станом на 01.09.2025 оздоровлено та охоплено відпочинком 327 362 дитини, з них 211 801 дитина з числа пільгових категорій. Про це повідомив Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, інформує УНН з посиланням на Державну службу України у справах дітей.

Зазначається, що станом на 1 вересня 2025 року, з 211 801 дитини пільгових категорій послуги з оздоровлення та відпочинку отримали, зокрема:

46 731 дитина учасників бойових дій;

36 680 дітей із багатодітних сімей;

30 084 талановитих та обдарованих дітей – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;

24 155 дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

10 718 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

8 221 дитина, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер як захисник держави від російської агресії;

діти інших категорій – 55 212 осіб.

Ці діти — пріоритет державної політики. Вони як майбутнє нашої країни потребують комплексної допомоги у становленні: від доступу до якісної освіти та медичних послуг, наставництва, соціального супроводу, до відпочинку та оздоровлення - наголосив Петро Добромільський.

Окрім того, протягом 2025 року в Міжнародному дитячому центрі "Артек" заплановано провести 12 оздоровчих тематичних змін.

До кінця 2025 року на оздоровлення до дитячого центру "Артек" планується направити ще 6 103 дитини пільгових категорій - йдеться у дописі відомства.

На сьогодні в Україні налічується 2 475 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які надають оздоровчі та відпочинкові послуги у 2025 році. З них:

закладів оздоровлення – 52 (позаміських – 3 2, санаторного типу – 16, дитячих центрів – 4);

закладів відпочинку – 2423 (з денним перебуванням – 2366, позаміських – 16, праці та відпочинку – 17, наметових містечок – 24)

Фінансове забезпечення на підготовку та проведення оздоровчої кампанії у 2025 році станом на 1 вересня 2025 року становить 893 327,1 тис. грн. З них:

з обласних бюджетів – 123 765,7 тис. грн;

з місцевих бюджетів – 769 561,4 тис. грн.

