17:49 • 14621 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 19751 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 29325 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 22974 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 39845 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 24245 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22280 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54587 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41451 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32440 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Понад 327 тисяч дітей оздоровились та відпочили в цьому році

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський повідомив, що станом на 1 вересня 2025 року 327 362 дитини оздоровлено та охоплено відпочинком, з них 211 801 дитина з пільгових категорій. До кінця 2025 року ще 6 103 дитини пільгових категорій планується направити до дитячого центру "Артек".

Понад 327 тисяч дітей оздоровились та відпочили в цьому році

Станом на 01.09.2025 оздоровлено та охоплено відпочинком 327 362 дитини, з них 211 801 дитина з числа пільгових категорій. Про це повідомив Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, інформує УНН з посиланням на Державну службу України у справах дітей

Деталі

Зазначається, що станом на 1 вересня 2025 року, з 211 801 дитини пільгових категорій послуги з оздоровлення та відпочинку отримали, зокрема:

  • 46 731 дитина учасників бойових дій;
    • 36 680 дітей із багатодітних сімей;
      • 30 084 талановитих та обдарованих дітей – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;
        • 24 155 дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;
          • 10 718 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
            • 8 221 дитина, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер як захисник держави від російської агресії;
              • діти інших категорій – 55 212 осіб.

                Ці діти — пріоритет державної політики. Вони як майбутнє нашої країни потребують комплексної допомоги у становленні: від доступу до якісної освіти та медичних послуг, наставництва, соціального супроводу, до відпочинку та оздоровлення

                - наголосив Петро Добромільський.

                Окрім того, протягом 2025 року в Міжнародному дитячому центрі "Артек" заплановано провести 12 оздоровчих тематичних змін.

                До кінця 2025 року на оздоровлення до дитячого центру "Артек" планується направити ще 6 103 дитини пільгових категорій

                - йдеться у дописі відомства.

                Довідково

                На сьогодні в Україні налічується 2 475 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які надають оздоровчі та відпочинкові послуги у 2025 році. З них:

                • закладів оздоровлення – 52 (позаміських – 3 2, санаторного типу – 16, дитячих центрів – 4);
                  • закладів відпочинку – 2423 (з денним перебуванням – 2366, позаміських – 16, праці та відпочинку – 17, наметових містечок – 24)
                    • Фінансове забезпечення на підготовку та проведення оздоровчої кампанії у 2025 році станом на 1 вересня 2025 року становить 893 327,1 тис. грн. З них:
                      • з обласних бюджетів – 123 765,7 тис. грн;
                        • з місцевих бюджетів – 769 561,4 тис. грн.

                          Нагадаємо

                          Міністерство соціальної політики повідомило, що 2280 дітей з багатодітних сімей, з інвалідністю та ВПО оздоровилися за програмою "єОздоровлення" у 2024 році. Проєкт дозволив батькам обирати найкращі умови для своїх дітей, залучивши 17 закладів у різних регіонах.

                          Віта Зеленецька

                          Здоров'я
                          Міністерство соціальної політики України
                          Україна