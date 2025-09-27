Понад дві тисячі дітей отримали якісний відпочинок завдяки проекту "єОздоровлення"

$41.490.08
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Проєкт Бюджету-2026: у Рахунковій палаті вказали на найбільші ризики26 вересня, 16:28 • 3012 перегляди
Європа не була так близько до початку Третьої світової війни: захарова заявила, що Україна планує вдарити російськими дронами по країнам НАТО 26 вересня, 17:23 • 4224 перегляди
білорусь розмістила російські ракетні комплекси "орєшнік" на своїй території: реакція України не забарилась26 вересня, 18:02 • 3638 перегляди
В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"21:25 • 3588 перегляди
Доцентка Одеського університету коригувала російські атаки та вербувала військових ЗСУPhoto22:52 • 4762 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 29783 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 38434 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 46239 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Україна
Угорщина
Державний кордон України
Данія
Сполучені Штати Америки
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 23333 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 28537 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 34222 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 36916 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 44682 перегляди
Financial Times
Джеймс Вебб (телескоп)
The New York Times
Facebook
Північний потік

Понад дві тисячі дітей отримали якісний відпочинок завдяки проекту "єОздоровлення"

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Міністерство соціальної політики повідомило, що 2280 дітей з багатодітних сімей, з інвалідністю та ВПО оздоровилися за програмою "єОздоровлення" у 2024 році. Проєкт дозволив батькам обирати найкращі умови для своїх дітей, залучивши 17 закладів у різних регіонах.

Понад дві тисячі дітей отримали якісний відпочинок завдяки проекту "єОздоровлення"

У межах програми "єОздоровлення" понад дві тисячі дітей із багатодітних сімей, з інвалідністю та внутрішньо переміщені діти відвідали оздоровчі табори та суттєво зміцнили свій фізичний і психологічний стан. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.

Деталі

25 вересня 2025 року, під час засідання Уряду, Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін представив результати реалізації експериментального поекту "єОздоровлення" за 2024 рік.

У межах програми 2 280 дітей із багатодітних родин, дітей з інвалідністю та дітей внутрішньо переміщених осіб скористалися послугами дитячих оздоровчих таборів і значно поліпшили свій фізичний і психологічний стан.

Ми прагнемо, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до якісної соціальної підтримки. Експериментальний проект показав, що підхід "гроші ходять за дитиною" створює здорову конкуренцію між закладами та дозволяє батькам самостійно обирати найкращі умови для своїх дітей

- наголосив Денис Улютін.

У 2024 році в програмі взяли участь 17 закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях та інших регіонах. Це дало можливість розширити географію відпочинку та залучити більше дітей, які потребують особливої соціальної уваги.

"Під час реалізації проекту було напрацьовано технічні рішення, що дозволять спростити процедуру отримання послуги, зробити її зручнішою для батьків і підвищити якість роботи закладів у майбутньому", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо

Біржа Благодійності "ДоброДій" у серпні надала 418 000 грн на реабілітацію 17 дітей з важкими діагнозами. Діти пройшли курси в 9 спеціалізованих центрах по всій країні.

В 2026 році на підтримку дітей та сімей передбачено вдвічі більше, ніж в поточному році - Мінсоцполітики19.09.25, 12:10 • 5676 переглядiв

Віта Зеленецька

Здоров'я
Міністерство національної єдності України
Львівська область
Івано-Франківська область
Міністерство соціальної політики України
Закарпатська область
благодійність
Україна