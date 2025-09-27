Понад дві тисячі дітей отримали якісний відпочинок завдяки проекту "єОздоровлення"
Міністерство соціальної політики повідомило, що 2280 дітей з багатодітних сімей, з інвалідністю та ВПО оздоровилися за програмою "єОздоровлення" у 2024 році. Проєкт дозволив батькам обирати найкращі умови для своїх дітей, залучивши 17 закладів у різних регіонах.
У межах програми "єОздоровлення" понад дві тисячі дітей із багатодітних сімей, з інвалідністю та внутрішньо переміщені діти відвідали оздоровчі табори та суттєво зміцнили свій фізичний і психологічний стан. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.
Деталі
25 вересня 2025 року, під час засідання Уряду, Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін представив результати реалізації експериментального поекту "єОздоровлення" за 2024 рік.
У межах програми 2 280 дітей із багатодітних родин, дітей з інвалідністю та дітей внутрішньо переміщених осіб скористалися послугами дитячих оздоровчих таборів і значно поліпшили свій фізичний і психологічний стан.
Ми прагнемо, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до якісної соціальної підтримки. Експериментальний проект показав, що підхід "гроші ходять за дитиною" створює здорову конкуренцію між закладами та дозволяє батькам самостійно обирати найкращі умови для своїх дітей
У 2024 році в програмі взяли участь 17 закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях та інших регіонах. Це дало можливість розширити географію відпочинку та залучити більше дітей, які потребують особливої соціальної уваги.
"Під час реалізації проекту було напрацьовано технічні рішення, що дозволять спростити процедуру отримання послуги, зробити її зручнішою для батьків і підвищити якість роботи закладів у майбутньому", - повідомили у відомстві.
