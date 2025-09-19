В 2026 році на підтримку дітей та сімей передбачено вдвічі більше, ніж в поточному році - Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час години запитань до уряду представив проєкт бюджету на 2026 рік для соціальної сфери. Він зазначив, що підтримка людей залишатиметься пріоритетом держави навіть під час війни, а видатки на соціальні потреби зростуть на 11% порівняно з поточним роком. Про це пише УНН.

За його словами, у 2026 році на соціальну сферу передбачено 467 млрд грн.

Зокрема, майже 251 млрд грн піде на пенсії, включно з індексаціями та доплатами. На соціальний захист громадян у складних життєвих обставинах передбачено 103 млрд грн, зокрема підтримка внутрішньо переміщених осіб, виплати на компенсації за іпотечним кредитом, оплата електроенергії та будівництво або реконструкція житла для тимчасового проживання.

Особливу увагу в уряді, за словами міністра, приділять сім’ям і дітям.

В 2026 році на підтримку дітей та сімей передбачено 53 млрд грн, це вдвічі більше ніж в поточному році. Це впровадження нових заходів підтримки сімей з дітьми та для стимулювання народжуваності – це збільшення до 50 000 грн разові виплати, а також збільшення щомісячної виплати впродовж першого року (після народження дитини – ред.)

Крім того, передбачено фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, розвиток сімейних форм виховання та додаткові виплати для дітей з інвалідністю.

Підтримка людей з інвалідністю, як повідомив Улютін, теж залишається у фокусі.

Це сума грошей майже 9 млрд грн, які передбачено на наступний рік, або збільшення на 30% по відношенню до поточного бюджету. Це і забезпечення допоміжними засобами, реабілітаційних послуг, плата соціальної складової та послуги раннього втручання