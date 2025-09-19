В 2026 році на підтримку дітей та сімей передбачено вдвічі більше, ніж в поточному році - Мінсоцполітики

$41.250.05
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
07:43
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
06:26
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
18 вересня, 09:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків
19 вересня, 00:25
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео
05:36
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
07:04
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування
07:55
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків
08:27
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
06:26
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
18 вересня, 11:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:39
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
18 вересня, 08:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 07:58
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
18 вересня, 18:24
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
18 вересня, 05:59
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
17 вересня, 18:36
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
17 вересня, 17:52
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
17 вересня, 17:24
В 2026 році на підтримку дітей та сімей передбачено вдвічі більше, ніж в поточному році - Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Міністр соцполітики Денис Улютін представив проєкт бюджету на 2026 рік, де видатки на соціальні потреби зростуть на 11%. Зокрема, виплати при народженні дитини збільшаться до 50 000 грн та щомісячні виплати протягом першого року.

В 2026 році на підтримку дітей та сімей передбачено вдвічі більше, ніж в поточному році - Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час години запитань до уряду представив проєкт бюджету на 2026 рік для соціальної сфери. Він зазначив, що підтримка людей залишатиметься пріоритетом держави навіть під час війни, а видатки на соціальні потреби зростуть на 11% порівняно з поточним роком. Про це пише УНН.

Деталі

Поза оборонними видатками соціальний захист наших громадян залишається найбільшим пріоритетом держави

– сказав Улютін. 

За його словами, у 2026 році на соціальну сферу передбачено 467 млрд грн.

Зокрема, майже 251 млрд грн піде на пенсії, включно з індексаціями та доплатами. На соціальний захист громадян у складних життєвих обставинах передбачено 103 млрд грн, зокрема підтримка внутрішньо переміщених осіб, виплати на компенсації за іпотечним кредитом, оплата електроенергії та будівництво або реконструкція житла для тимчасового проживання.

Особливу увагу в уряді, за словами міністра, приділять сім’ям і дітям. 

В 2026 році на підтримку дітей та сімей передбачено 53 млрд грн, це вдвічі більше ніж в поточному році. Це впровадження нових заходів підтримки сімей з дітьми та для стимулювання народжуваності – це збільшення до 50 000 грн разові виплати, а також збільшення щомісячної виплати впродовж першого року (після народження дитини – ред.) 

– розповів міністр. 

Крім того, передбачено фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, розвиток сімейних форм виховання та додаткові виплати для дітей з інвалідністю.

Підтримка людей з інвалідністю, як повідомив Улютін, теж залишається у фокусі. 

Це сума грошей майже 9 млрд грн, які передбачено на наступний рік, або збільшення на 30% по відношенню до поточного бюджету. Це і забезпечення допоміжними засобами, реабілітаційних послуг, плата соціальної складової та послуги раннього втручання

- йдеться у доповіді Улютіна.

На розвиток системи соціальних послуг, зокрема закупівлю соціальних послуг, передбачено 2,1 млрд грн.

Нагадаємо

Під час зустрічі з директоркою Світового банку з операційної діяльності, Україна повідомила про основні пріоритети Держбюджету на 2026 рік – це оборона та соціальна стабільність.

Прожитковий мінімум в Україні, який сьогодні складає 3209 гривень, буде переглянуто. Про це під час години запитань до уряду повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Степан Гафтко

