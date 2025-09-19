В 2026 году на поддержку детей и семей предусмотрено вдвое больше, чем в текущем году - Минсоцполитики

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время часа вопросов к правительству представил проект бюджета на 2026 год для социальной сферы. Он отметил, что поддержка людей будет оставаться приоритетом государства даже во время войны, а расходы на социальные нужды вырастут на 11% по сравнению с текущим годом. Об этом пишет УНН.

Детали

Помимо оборонных расходов, социальная защита наших граждан остается крупнейшим приоритетом государства – сказал Улютин.

По его словам, в 2026 году на социальную сферу предусмотрено 467 млрд грн.

В частности, почти 251 млрд грн пойдет на пенсии, включая индексации и доплаты. На социальную защиту граждан в сложных жизненных обстоятельствах предусмотрено 103 млрд грн, в том числе поддержка внутренне перемещенных лиц, выплаты на компенсации по ипотечному кредиту, оплата электроэнергии и строительство или реконструкция жилья для временного проживания.

Особое внимание в правительстве, по словам министра, уделят семьям и детям.

В 2026 году на поддержку детей и семей предусмотрено 53 млрд грн, это вдвое больше чем в текущем году. Это внедрение новых мер поддержки семей с детьми и для стимулирования рождаемости – это увеличение до 50 000 грн разовые выплаты, а также увеличение ежемесячной выплаты в течение первого года (после рождения ребенка – ред.) – рассказал министр.

Кроме того, предусмотрено финансирование оздоровления и отдыха детей, развитие семейных форм воспитания и дополнительные выплаты для детей с инвалидностью.

Поддержка людей с инвалидностью, как сообщил Улютин, тоже остается в фокусе.

Это сумма денег почти 9 млрд грн, которые предусмотрены на следующий год, или увеличение на 30% по отношению к текущему бюджету. Это и обеспечение вспомогательными средствами, реабилитационных услуг, плата социальной составляющей и услуги раннего вмешательства - говорится в докладе Улютина.

На развитие системы социальных услуг, в частности закупку социальных услуг, предусмотрено 2,1 млрд грн.

Напомним

Во время встречи с директором Всемирного банка по операционной деятельности, Украина сообщила об основных приоритетах Госбюджета на 2026 год – это оборона и социальная стабильность.

Прожиточный минимум в Украине, который сегодня составляет 3209 гривен, будет пересмотрен. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил Министр финансов Сергей Марченко.