В 2026 году на поддержку детей и семей предусмотрено вдвое больше, чем в текущем году - Минсоцполитики

$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:27 • 3924 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
08:43 • 20167 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 22329 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 35040 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 39057 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 61912 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 42744 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51114 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 74214 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 29264 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.4м/с
52%
753мм
Популярные новости
"Теория победы Путина": командование РФ подтверждает веру в успех в войне на истощение - ISW19 сентября, 03:11 • 5738 просмотра
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo05:36 • 16708 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги07:04 • 16104 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto07:55 • 11380 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto08:27 • 7220 просмотра
публикации
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 35040 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 48840 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 74215 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 53409 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 53365 просмотра
Актуальные люди
Сергей Марченко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Ляшко
Бабак Сергей Витальевич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 268 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 2070 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 18819 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 38078 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 36541 просмотра
Актуальное
YouTube
ЧатГПТ
Financial Times
Вашингтон Пост
M1 Abrams

В 2026 году на поддержку детей и семей предусмотрено вдвое больше, чем в текущем году - Минсоцполитики

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Министр соцполитики Денис Улютин представил проект бюджета на 2026 год, где расходы на социальные нужды вырастут на 11%. В частности, выплаты при рождении ребенка увеличатся до 50 000 грн и ежемесячные выплаты в течение первого года.

В 2026 году на поддержку детей и семей предусмотрено вдвое больше, чем в текущем году - Минсоцполитики

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время часа вопросов к правительству представил проект бюджета на 2026 год для социальной сферы. Он отметил, что поддержка людей будет оставаться приоритетом государства даже во время войны, а расходы на социальные нужды вырастут на 11% по сравнению с текущим годом. Об этом пишет УНН.

Детали

Помимо оборонных расходов, социальная защита наших граждан остается крупнейшим приоритетом государства

– сказал Улютин. 

По его словам, в 2026 году на социальную сферу предусмотрено 467 млрд грн.

В частности, почти 251 млрд грн пойдет на пенсии, включая индексации и доплаты. На социальную защиту граждан в сложных жизненных обстоятельствах предусмотрено 103 млрд грн, в том числе поддержка внутренне перемещенных лиц, выплаты на компенсации по ипотечному кредиту, оплата электроэнергии и строительство или реконструкция жилья для временного проживания.

Особое внимание в правительстве, по словам министра, уделят семьям и детям. 

В 2026 году на поддержку детей и семей предусмотрено 53 млрд грн, это вдвое больше чем в текущем году. Это внедрение новых мер поддержки семей с детьми и для стимулирования рождаемости – это увеличение до 50 000 грн разовые выплаты, а также увеличение ежемесячной выплаты в течение первого года (после рождения ребенка – ред.) 

– рассказал министр. 

Кроме того, предусмотрено финансирование оздоровления и отдыха детей, развитие семейных форм воспитания и дополнительные выплаты для детей с инвалидностью.

Поддержка людей с инвалидностью, как сообщил Улютин, тоже остается в фокусе. 

Это сумма денег почти 9 млрд грн, которые предусмотрены на следующий год, или увеличение на 30% по отношению к текущему бюджету. Это и обеспечение вспомогательными средствами, реабилитационных услуг, плата социальной составляющей и услуги раннего вмешательства

- говорится в докладе Улютина.

На развитие системы социальных услуг, в частности закупку социальных услуг, предусмотрено 2,1 млрд грн.

Напомним

Во время встречи с директором Всемирного банка по операционной деятельности, Украина сообщила об основных приоритетах Госбюджета на 2026 год – это оборона и социальная стабильность.

Прожиточный минимум в Украине, который сегодня составляет 3209 гривен, будет пересмотрен. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил Министр финансов Сергей Марченко.

Степан Гафтко

ОбществоЭкономикаФинансы
Электроэнергия
Сергей Марченко
Всемирный банк
Украина