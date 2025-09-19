В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Київ • УНН
Прожитковий мінімум в Україні, який сьогодні складає 3209 гривень, буде переглянуто. Про це під час години запитань до уряду повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє УНН.
Прожитковий мінімум буде переглянутий і відв’язаний від інших невластивих доплат та виплат, для того, щоб його осучаснити, зробити його достатньо зрозумілим мірилом, яке визначатиме рівень життя
Він також додав, що сьогодні прожитковий мінімум складає 3209 гривень. На основі цієї цифри здійснюються усі інші виплати.
Прожитковий мінімум на одну особу є розрахунковим і складає 3209 гривень. Це цифра, яка визначає базу, для того, щоб були розраховані всі інші виплати, в тому числі і соціальні
Доповнення
Кабмін схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня до 3209 гривень.
У 2025 році прожитковий мінімум та прив’язані до нього соціальні виплати залишаються на рівні 2024 року та в розрахунку на місяць становить 2920 гривень