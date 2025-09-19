$41.250.05
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив про перегляд прожиткового мінімуму, який наразі становить 3209 гривень. Його осучаснять та відв'яжуть від невластивих доплат.

В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто

Прожитковий мінімум в Україні, який сьогодні складає 3209 гривень, буде переглянуто. Про це під час години запитань до уряду повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє УНН.

Прожитковий мінімум буде переглянутий і відв'язаний від інших невластивих доплат та виплат, для того, щоб його осучаснити, зробити його достатньо зрозумілим мірилом, яке визначатиме рівень життя

- повідомив Марченко.

Він також додав, що сьогодні прожитковий мінімум складає 3209 гривень. На основі цієї цифри здійснюються усі інші виплати.

Прожитковий мінімум на одну особу є розрахунковим і складає 3209 гривень. Це цифра, яка визначає базу, для того, щоб були розраховані всі інші виплати, в тому числі і соціальні

- підкреслив Міністр.

Доповнення

Кабмін схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня до 3209 гривень.

У 2025 році прожитковий мінімум та прив'язані до нього соціальні виплати залишаються на рівні 2024 року та в розрахунку на місяць становить 2920 гривень

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Сергій Марченко
Міністерство фінансів України
Україна